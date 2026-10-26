Dit Chinese merk gaat nu auto's speciaal voor Europa bouwen

Het is absoluut niet overdreven om te zeggen dat Chinese auto's tegenwoordig echt in alle soorten en maten naar Europa komen. Toch is er één ding dat nog een beetje achter blijft, namelijk de rijassistenten die iets te enthousiast kunnen zijn voor de Europese markt. Geely heeft ondertussen door dat een aangename prijs en een mega lading aan opties niet automatisch een succes betekent. En dus gaan ze daar wat aan doen. Met een compleet nieuw model. Tenminste...

Speciaal voor Europa

Het Chinese Geely wil in 2027 zijn eerste auto onthullen die speciaal voor de Europese markt is ontwikkeld. Als je je daar niet vereert door voelt... Het ontwerp van de auto komt uit de studio in Milaan en het model zal uiteindelijk ook in andere markten worden verkocht. Althans, dat is het idee. Dat wil in ieder geval zeggen dat Geely een stapje verder gaat dan bij de huidige modellen. Die zijn namelijk gebouwd voor een brede markt maar vervolgens voor Europa aangepast. Hoe deze auto er verder uit gaat zien is nog niet bekend.

Wat wel bekend is, is dat er nog een auto naar Europa komt: namelijk Project KO11. Dat is een Europese uitvoering van de Galaxy Cruiser, een offroader die het moet gaan opnemen tegen de machtige Land Rover Defender en de Toyota Land Cruiser. De auto zou door 80 centimeter water moeten kunnen rijden en deelt zijn technische basis met de toekomstige plug-in hybride Lotus Eletre, dat tevens ook onder Geely valt. Dat belooft in ieder geval een flinke SUV te worden. Wat die onderhuids gaat delen met de Galaxy Cruiser is niet bekend, maar dat zou wel heel interessant kunnen worden. De Galaxy Cruiser 700 beschikt namelijk over meer dan 1.100 pk...

Eindelijk wat minder piepjes

Geely geeft ondertussen toe dat de bestaande auto's nog niet helemaal lekker aansluiten bij de Europese voorkeuren. Productie-eindbaas Dennis Weinel noemt onder meer het infotainmentsysteem Flyme. Volgens hem lijkt de huidige versie te veel op de Chinese versie en dus moet daar verandering in komen. Zo moet die beter kunnen multitasken, gesplitste schermen en widgets die gebruikers zelf kunnen aanpassen.

Maar de creme de la creme zijn de rijassistentiesystemen die worden aangepast. Deze zijn nu namelijk om het zacht te zeggen: 'nogal enthousiast'. Dit moet volgens Geely beter worden door het volume, het soort geluid en de momenten waarop waarschuwingen klinken aan te passen. Wel binnen de regeltjes natuurlijk.

Ondanks dat dit klinkt als een klein dingetje, zijn dit wel de functies die ervoor zorgen of een auto fijn is om mee te leven. Niemand houdt van een auto die op alles loopt te zeiken en dat ook nog eens op een vervelende manier doet.

Geely zegt in ieder geval zijn les te hebben geleerd van de eerste modellen en gaat die ervaring gebruiken bij de volgende lading auto's. Klinkt veelbelovend toch?

Via: Autocar

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