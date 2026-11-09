Het vertrouwen in deze Chinese autobouwer krijgt weer een klap

Als je wiel loskomt, weet je één ding zeker: dat rijdt niet fijn. Maar als je twee wielen kwijtraakt wordt het rijden toch wel een flinke uitdaging. Dit is de afgelopen tijd een probleem bij Chinese autobouwer Chery en zustermerk Jaecoo.

Eerst de achteras, nu de wielen

Bij een incident tussen een Perodua Myvi en een Chery Tiggo Cross is de Chery deze keer twee wielen kwijtgeraakt. Dat is opvallend nieuws, want afgelopen week schreven we al over een Jaecoo J5 die zijn rechtervoorwiel verloor nadat de auto een stoeprand had geraakt. Uiteraard was het raken van die stoeprand de oorzaak van het loskomen. Ergens begrijpelijk.

Chery Auto Malaysia heeft inmiddels op het nieuwste incident gereageerd en laat weten dat de bumper en de wielen beiden zijn losgekomen als gevolg van de botsing en het absoluut niet ligt aan een defect van de auto. Daarnaast laat het merk ook nog wat dat ze contact opgenomen hebben met de eigenaar om hulp te bieden. Een echte uitgebreide technische analyse van het ongeluk mist nog.

Maar naast beide bovenstaande gevallen is er ook nog een geval geweest waarbij een Jaecoo Omoda 5 een hele achteras verloor. Dat incident leidde vervolgens tot een terugroepactie voor duizenden auto's. En dan hebben we het nog niet gehad over de Chery Tiggo Cross 2 en de 0 sterren die die haalde bij de NCAP crash test.

Hoeft niets te betekenen

Dat Chery de laatste tijd onderdelen verliest klinkt nou niet bepaald lekker, maar daar moet wel bij gezegd worden dat de gevallen niet zomaar met elkaar te vergelijken zijn. Bij de Tiggo Cross en de Jaecoo J5 wordt als de botsing als oorzaak genoemd. Bij de Omoda 5 speelde juist een mogelijk probleem met de achterasconstructie.

Daar komt nog bij dat de Chinese markttoezichthouder op 6 november een terugroepactie aankondigde voor 53.882 Chery Tiggo 5x- en Omoda-modellen. Bij die auto's kan een lasverbinding bij de achteras te slap zijn waardoor uiteindelijk de hele asverbinding kan breken. De betrokken auto's worden gecontroleerd en waar nodig krijgen ze kosteloos een nieuwe achteras.

Of de recente wielincidenten iets met dat probleem te maken hebben, is dus niet bekend. Maar vervelend is het natuurlijk wel. Naast publiciteit die je niet wil hebben is het ook wel een opvallend iets. Het wekt nou niet echt vertrouwen als je net een Chery of Jaecoo hebt gekocht en je constant dit soort nieuws voorbij ziet komen.

Via: CarNewsChina

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