Moederbedrijf Volvo heeft sterkste snellader ter wereld!

We zijn inmiddels gewend aan elektrische auto’s die steeds sneller kunnen laden. 250 kW? 350 kW? Prima, regelen we. Maar Geely vindt blijkbaar dat we daar niet meer over na hoeven te denken. De Chinezen komen namelijk met een laadpaal die 2,2 megawatt kan leveren. Ja, megawatt. De laadpaal is inmiddels harder gegaan dan menig stroomnet aankan.

Vier minuten en weer weg

Geely noemt het systeem Smart Charging en heeft er meteen een lekker bescheiden slogan aan gehangen: opladen in vier minuten. Dat is natuurlijk precies het soort uitspraak waar iedereen vrolijk van wordt, maar er zit wel een klein beetje nuance in.

Het gaat namelijk niet om 0 tot 100 procent. Met de juiste accu en auto kan je volgens Geely van 10 naar 70 procent laden in 4 minuten en 30 seconden. Kijk, dat is al niet laden in 4 minuten!! Geintje natuurlijk. Van 10 naar 97 procent zou je volgens de fabrikant in 8 minuten en 40 seconden kunnen klaren. Dat zijn cijfers voor de Lynk & Co 10 en Zeekr 001 met Geely’s nieuwe 12C-accu.

Goed met de juiste accu en auto wordt de traditionele laadpauze dus ineens wel een heel kort experiment. Als er een rij bij de koffiemachine staat is je auto dus al vol als je terug komt.

De laadpaal zelf heeft een piekvermogen van 2.250 kW. Dat is wel iets boven de 350 kW waar we hier nog cool over lopen te doen. In een test werd overigens bij de Lynk & Co 10 maximaal ongeveer 1.093 kW gemeten. De 2,2 megawatt is dus het maximale vermogen van de infrastructuur, niet wat de auto continu uit de muur trekt.

AI moet voorkomen dat de boel smelt

Zoveel vermogen ergens instoppen klinkt natuurlijk als een prachtig plan totdat je bedenkt dat een batterij ook gewoon warm kan worden. Daarom gooit Geely er een mega hoeveelheid AI tegenaan.

Het Xingrui PowerMind-systeem, wat klinkt als een soort AI-versie van Jimmy Neutron, kijkt naar onder meer de conditie en temperatuur van de batterij en kan de temperatuurontwikkeling tot 30 seconden vooruit voorspellen. Vervolgens wordt het laadvermogen continu aangepast. Geely zegt de gemiddelde batterijtemperatuur tijdens het laden onder 55 graden te kunnen houden, met een maximum van 65 graden.

Er zijn daarnaast functies voor slim laden, waarbij het systeem onder meer rekening houdt met route, laadlocaties, stroomprijzen en netbelasting. En met AI Automatic Charging kan het laden bij geschikte stations zelfs automatisch worden gestart.

Nu nog even die laadpalen bouwen

Een briljante laadtechniek heb je natuurlijk weinig aan als er vervolgens drie laadpalen in heel China staan. Geely wil daarom flink uitbreiden. Eind 2027 moeten er meer dan 22.000 laadstations staan, met in totaal meer dan 100.000 laadconnectoren volgens de huidige plannen. Aan ambitie in ieder geval geen gebrek.

De vernieuwde Galaxy E5 moet een van de modellen worden die van de technologie gebruik kan maken. Opvallend genoeg haalt die auto zelf niet de spectaculaire laadtijden van de 12C-accu: voor 10 tot 70 procent wordt ongeveer 8 minuten en 25 seconden genoemd.

Maar goed, ook dat is snel genoeg om straks niet meer te kunnen klagen dat je tijdens het laden geen tijd hebt om je koffie op te drinken.

Via: Auto, Motor und Sport

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover