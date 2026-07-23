Dit Chinese merk neemt een sprong in Europa, verkoopt meer dan gevestigde merken

Het toenemende aantal Chinese merken op de Europese markt zegt eigenlijk bar weinig. Het gros ervan verkoopt nog amper noemenswaardige aantallen, tot ze het ineens wel doen. Want dat kan blijkbaar ook, zien we in de meest recente cijfers van ACEA. Een uitschieter die een sprong van, hou je vast, 558,3 procent heeft gemaakt.

Springt zo over de gevestigde orde

Dan is het natuurlijk makkelijk roepen dat 500 procent zoveel verkopen makkelijk is als je er eerst 10 verkocht en nu 50, maar we hebben het bij deze opvaller over aanzienlijk meer. Over de eerste zes maanden van 2025 verkocht deze partij namelijk nog 7.701 vierwielers in Europa. Dat aantal groeide over de eerste zes maanden van dit jaar 48.261 stuks. Dat betekent dat Leapmotor groei van 526,7 procent doormaakte.

Wat daarin vooral opvalt is dat de Chinese autobouwer, dat onderdeel is van Stellantis, menig automerk voorbij streeft. Denk bijvoorbeeld aan Alfa Romeo (24.272), Lexus (27.623), Porsche (31,540), Honda (27.285) en Mitsubishi (15.613).

Ook opvallend is de Chinese volumeklapper Chery Automobile (vooral populair met merken als Jaecoo en Omoda) dat met 268.7 procent groeide. Het merk zette maar liefst 84.987 auto's op Europese namen, waar het een jaar eerder niet verder kwam dan 23.053 stuks. Met zulke groeicijfers vloog het zelfs MINI (64.722) en bijna alles uit Japan voorbij.

Hardste daler komt uit Groot Brittanië

Zullen we er dan nog even de grootste daler tegenover zetten? Dat is, niet geheel verrassend, Jaguar. Het merk wist blijkbaar nog twee auto's uit voorraad te verkopen, want daar bleef het bij. Een daling van 99,8 procent, want in het eerste halve jaar an 2025 werden er nog 993 auto's verkocht. Laten we hopen dat de nieuwe luxeslee, de Type 00, het beter gaat doen.

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