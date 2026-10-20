Nieuwe benzineauto's na 2035? De EU zet een belangrijke stap

Het heeft nogal wat voeten in de aarde, maar het is bijna zover: de auto met verbrandingsmotor in de Europese Unie krijgt ook na 2035 de ruimte! Daarvoor is vanochtend een grote stap gezet.

De parlementsleden zijn het eens geworden over een versoepeling van het geplande 'verbrandingsmotorverbod' voor 2035. De Europese Commissie stelde eind 2025 al voor om het doel te verlagen naar 90 procent, maar eiste toen dat de resterende uitstoot volledig gecompenseerd moest worden met e-fuels en groen staal. Het nieuwe parlementaire compromis gaat verder.

De nieuwe regels

Waar de EU vier jaar geleden nog afsprak dat nieuwe auto's vanaf 2035 helemaal geen CO2 meer mochten uitstoten (100 procent reductie), verlaagt het bereikte akkoord die lat naar 87,5 procent reductie ten opzichte van het basisjaar 2021. Hierdoor blijft de verkoop van nieuwe benzine-, diesel- en hybride-auto's na 2035 formeel mogelijk, als er maar genoeg EV’s tegenover staan. Er is nog een manier om de uitstoot te verlagen. Fabrikanten die 'groen staal' gebruiken, mogen hun CO₂-uitstoot op papier met nog eens 7,5 procentpunt extra verlagen.

Helemaal vast staan de regels nog niet. Hoewel de onderhandelaars het akkoord op zak hebben, moet het compromis de komende weken nog officieel door de parlementaire mangel. De commissies Transport en Industrie van het Europees Parlement stemmen donderdag 22 oktober over hun definitieve standpunt. Daarna volgt in november een stemming bij de milieucommissie en in de laatste maand van het jaar neemt de voltallige Europees Parlement haar definitieve positie in. Als het Parlement in december instemt, moeten de lidstaten in de EU-Raad hun finale klap erop geven. Het is nu dus nog te vroeg om te juichen, maar een grote stap is hiermee wel gezet.

Europese auto-industrie in gedachte

De draai in Brussel komt niet uit de lucht vallen. De Europese autosector bevindt zich in een van de diepste crises uit haar geschiedenis. De Europese politiek kan het zich simpelweg niet meer veroorloven om de sector verder in de hoek te drukken. Vorige week gaven de Duitse bondskanselier Friedrich Merz (CDU) en de Franse president Emmanuel Macron al het goede voorbeeld: zij kwamen onderling een doelstelling van 90 procent CO₂-reductie overeen zonder verplichte compensatiemaatregelen. Die Duits-Franse deal wordt gezien als de cruciale blauwdruk voor de uiteindelijke stemming in de Raad van EU-lidstaten.

Foto: Honda Civic Type R gespot door Wassili_Productions

Bron: Spiegel

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