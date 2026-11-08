Duits automerk en F1-leverancier gaat failliet!

Het recept was geweldig: de Duitse techniek van een koolstofvezelmagnaat met het uiterlijk van Italië getekend door Zagato. Toch is het droomproject veranderd in een financiële nachtmerrie voor het merk Capricorn.

Dit Duitse bedrijf staat bekend als absolute meester in koolstofvezel (carbon) en lichtgewicht motoronderdelen. Zo levert Capricorn monocoques aan Porsche, krukassen en motoronderdelen voor de W16-blokken van Bugatti, onderdelen voor Lamborghini én lichte composieten aan diverse Formule 1-teams. Het bedrijf was ook een tijdje de uitbater van de Nürburgring.

Maar nu loopt het dus in de soep voor Capricorn. Het Amtsgericht in Düsseldorf heeft het voorlopige insolventieproces geopend voor twee van de belangrijkste pijlers binnen het concern: de Capricorn Holding GmbH en de Capricorn Composite GmbH. Oftewel, de twee grote onderdelen van het bedrijf zijn platzak en gaan waarschijnlijk failliet. Daarmee staat het voortbestaan van de onderneming en de banen van de bijna 500 medewerkers op het spel. Een advocaat is door de rechtbank aangesteld als voorlopig bewindvoerder om de boel te herbalanceren en op zoek te gaan naar externe investeerders.

De droom van een eigen V8-hypercar

Het zou erg jammer zijn als Capricorn het niet haalt. Het merk presenteerde vorig jaar nog haar eigen V8-hypercar: de 01 Zagato. Het is een kunstwerkje met vleugeldeuren en prachtige lijnen. Achter de cabine ligt een 5,2-liter supercharged-V8 die 900 pk en 1.000 Nm produceert. De top ligt op 360 km/u =en de sprint naar de 100 kan in minder dan drie seconden.

Eind oktober werd gemeld dat er in elk geval één klantengebonden knalrood exemplaar daadwerkelijk is afgeleverd. De kans is groot dat het daarbij blijft, terwijl Capricorn er 19 wilde bouwen tegen een vanafprijs van maar liefst 2,95 miljoen euro (exclusief belastingen).

Hoe nu verder?

Oprichter Robertino Wild sprak bij het onthullen van de 01 Zagato op de Zoute Grand Prix nog vol zelfvertrouwen dat dit "geen eenmalig project" zou zijn, maar het begin van een heel gamma aan exclusieve Capricorn-supercars. Ik vermoed dat hij er nu anders over denkt. We hebben nog geen reactie van Wild of een van zijn collega’s.

De bewindvoerder probeert momenteel de operationele activiteiten en de levering van onderdelen aan de Formule 1 en supercarfabrikanten door te laten draaien. Maar of er nog meer Capricorn 01 Zagato’s op de wereld worden gezet durf ik te betwijfelen.

Bron: WirtschaftsWoche

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