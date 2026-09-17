Dit exclusieve merk gaat naast hypercars ook hyperappartementen verkopen

Bugatti heeft de knoop doorgehakt en besloten dat hypercars bouwen gewoon niet genoeg is. Het exclusieve merk komt namelijk met iets nieuws: appartementen.

Van Chiron naar woonkamer

De Bugatti Residences Miami komen in Brickell, lekker aan de Miami River. De locatie is ook niet bepaald een achterafhoekje: de toren krijgt ruim 90 meter frontage aan het water en ligt vlak bij het financiële hart van Miami. De ontwikkeling heeft een geschatte waarde van een slordige 650 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 560 miljoen euro. De ontwikkelaars kochten het stuk grond eerder dit jaar voor 50 miljoen dollar.

De verkoop moet in de eerste helft van 2027 beginnen en er zijn woningen gepland met één tot vier slaapkamers, duplexes en vier signature penthouses. De prijzen zijn nog niet bekend, maar je kan zelf vast een schatting doen.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Bugatti zich met vastgoed bemoeit. In Dubai bestaat namelijk al een Bugatti Residences-project, maar Miami wordt de eerste Bugatti-woontoren in de Verenigde Staten. Heeeel bijzonder is het natuurlijk ook weer niet aangezien zo'n beetje elk exclusief merk bezig is met appartementen. Porsche design, Aston Martin, Bentley, Mercedes-Benz en Pagani zijn ook allemaal bezig met vastgoed in Miami.

Natuurlijk krijg je ook een butler

Het interieur van de appartementen wordt verzorgd door Yabu Pushelberg, een internationaal designbureau dat onder meer voor Aman, EDITION, Four Seasons en Rosewood heeft gewerkt. De dagelijkse operatie komt in handen van Rhodium, dat als exclusieve residential operator onder andere de butlerservice gaat verzorgen. Inclusief witte handschoentjes.

Je hoeft dus niet eens zelf je leven op orde te hebben. Daar heb je straks gewoon iemand voor.

De bedoeling is dat Bugatti zijn Art de Vivre niet alleen op vier wielen loslaat, maar dus ook op de rest van je leven. Het draait allemaal om luxe, service, privacy en natuurlijk zoveel mogelijk Bugatti-sfeer. Eigenlijk dezelfde filosofie als bij de auto's, alleen hoef je voor deze Bugatti geen meter te rijden.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover