De organisator van de GP van Spanje in Madrid heeft afgelopen weekend zeer waarschijnlijk stikjaloers naar de actie in Las Vegas gekeken. Toevallig komt er vandaag een bericht naar buiten dat het circuit van de Spaanse Grand Prix, de Madring, aangepast wordt voor 2027.

De race in de Spaanse hoofdstad had dit jaar zijn debuut, maar dat liep op een drama uit voor de organisatie. De kwalificatie was nog wel oké, maar de race was geen klap aan. Er waren maar vier inhaalacties. Na de race waren de coureurs het erover eens: de Madring is prut. Toch knap als je met een zo goed als leeg vel papier begint en de hulp inroept van F1-coureur Sainz. Gelukkig wordt de baan voor volgend jaar aangepast.

Al vlak na de tegenvallende race in Madrid liet de organisatie weten te kijken naar mogelijke aanpassingen. Dat bericht wordt nu kracht bijgezet. In de aankondiging voor de kaartverkoop voor volgend jaar lezen we: "Tot de verbeteringen behoren een beter zicht op verschillende punten rond het circuit en nieuwe schaduwrijke zones. Daarnaast werkt de Formule 1 Lenevo Grand Prix van Spanje al aan specifieke aanpassingen aan het circuit om inhalen te stimuleren en de spanning van de race te verhogen."

Aanpassingen aan de baan

Details over de nieuwe baan lay-out wil de F1-racepromotor nu nog niet delen. Hopelijk laten ze er deze keer F1-coureurs meekijken die wel weten hoe je baan moet tekenen. De ontwerpers zullen in ieder geval af moeten van de smalle stukken en zorgen voor rechte stukken met harde remzones. De aanpassingen aan de tribunes weten we wel al. Er komt een dak boven de tribune bij de bekendste bocht van het circuit, de kombocht met de naam Monumental, tegen de zon. Daarnaast moeten de goedkoopste kaartjes nog betaalbaarder worden en meer plekken bieden om de actie op de baan goed te kunnen zien.