Formule 1-teams hebben sinds 2021 te maken met een kostenplafond of budget cap. Vorig jaar mochten de teams bijvoorbeeld 150 miljoen dollar uitgeven. Daar heeft Williams zich niet aan te gehouden, blijkt uit een onderzoek van de FIA. Ook Alpine heeft een fout gemaakt met de financiën.

Williams geeft teveel geld uit

Je zou het niet zeggen gezien de prestaties van Albon en Sainz, maar Williams is over de budget cap heen gegaan. Het team overschreed het budgetplafond van 2025 met een bedrag van 627.000 Britse pond, wat omgerekend bijna 750.000 euro is. Dat klinkt best heftig, maar valt relatief gezien wel mee. Williams zit hiermee 0,5 procent boven het kostenplafond.

Williams legt uit wat er mis ging: ''De overtreding heeft betrekking op administratieve kosten die we hebben gemaakt bij het doorvoeren van wijzigingen in onze bedrijfsstructuur. Wij waren in de veronderstelling dat deze kosten buiten het plafond vielen. Na overleg met de FIA zijn we overeengekomen de zaak op te lossen in lijn met hun interpretatie dat deze kosten wel onder het plafond hadden moeten vallen.''

Volgens de FIA heeft Williams er geen sportief of financieel voordeel uitgehaald of nagestreefd. De straf voor Williams is zowel financieel als sportief. Er is een geldboete voor Williams (bedrag onbekend), maar ook een vermindering van 1,5 procent van de windtunnel- en CFD-tests gedurende de komende 12 maanden.

Foutje bij Alpine

Waar Williams effectief te veel uitgaf, bleef het Franse Alpine netjes binnen de lijntjes van de portemonnee. Toch gaat het F1-team niet vrijuit. Alpine is betrapt op een administratieve en procedurele fout in de rapportage. De fouten zaten in de manier waarop het team bepaalde kosten (zoals niet-sportieve en operationele kosten, waaronder marketing- en HR-uitgaven) wel of niet hadden uitgescheiden en aangepast binnen de reglementen. Ook zijn er onvoldoende aanpassingen gedaan rondom belastingtegoeden, rente-inkomsten of voorraden. Omdat er geen sprake is van een teveel geld uitgeven, blijft het wat betreft sportieve sancties (zoals windtundelrestricties) voor het Franse team rustig. Alpine moet alleen een geldboete betalen.