Dit gaat Christian Horner doen na vertrek bij Red Bull

Tumultueus, zo kun je -zeker in de laatste jaren- de carrière van Christian Horner bij Red Bull wel noemen. Voor de meeste Nederlanders geen onbekende naam aangezien het Horner was die tijdens de doorbraak van Max Verstappen al diens successen heeft bijgewoond. In de laatste jaren was Horner het middelpunt van controverse. Na het verdwijnen van grote namen in het team vertrok ook Horner in het najaar van 2025. Nu wordt duidelijk dat hij niet stil gaat zitten: dit gaat Christian Horner nu doen.

De naam Christian Horner zal vast een belletje doen rinkelen. Dat is die Britse man, vaak te zien met koptelefoon, die wel eens met Max Verstappen in gesprek is. Oké, zonder banaal te doen: Christian Horner was van 2005 tot 2025 de teambaas van Red Bull en dus mede verantwoordelijk voor de zes constructeurstitels voor het team en de acht coureurstitels. Vier voor Sebastian Vettel en natuurlijk vier voor Max Verstappen. Ook de (professionele) clashes tussen Horner en Mercedes-teambaas Toto Wolff zullen je wellicht bekend voorkomen.

In 2024 was Christian Horner het middelpunt van controverse vanwege 'ongepast gedrag' richting een medewerker. In een rechtszaak is Horner vrijgesproken, maar er wordt veel vermoed dat dit wel iets losmaakte binnen Red Bull. Nadat Adrian Newey de tent zou verlaten, moest ook Horner lijden onder de dalende successen van Red Bull. Hij werd in juli 2025 op non-actief gesteld en in september 2025 officieel nooit meer op actief gesteld. De huidige teambaas is Laurent Mekies.

Nieuwe baan

Er is nogal veel verloop tussen F1-teams. Kennis en leiderschap voor een winnend team is kapitalen waard. Zo wist Newey direct weer een plekje te vinden bij Aston Martin. Toch was er niet direct een nieuwe functie ergens in een F1-team voor Christian Horner. Nu blijkt: dat gaat ook niet gebeuren. De nieuwe werkgever van Horner laat weten dat ze hem binnen hebben gehaald en het betreft Oakley Capital. Dat is een private equity-investeringsmaatschappij. Dat klinkt als iets heel anders dan de autosport en op papier is dat dan ook zo.

Toch kan het bedrijf Christian Horner goed gebruiken, want de 52-jarige Brit gaat aan de slag als adviseur voor investeringen in topsport. Je kent ze wel, die bedrijven die miljoenen overhebben voor een sticker op een F1-auto. Horner gaat zich dus bemoeien met welke auto de naam zou moeten dragen. Of, om het globaal te houden, welke andere sporters de naam van Oakley kunnen gebruiken. Er is nog niet bekend of je de naam Oakley ook op de helm van Max Verstappen gaat vinden.