Zo enorm veel geld gaat Max Verstappen per jaar verdienen bij Red Bull

Zoals voorspeld gaf Max Verstappen vlak voor aanvang van de Grand Prix van Zandvoort een update over zijn toekomst. Hij tekende ervoor om zijn diensten nog eens vier jaar aan Red Bull te leveren. Daar zit natuurlijk een loonsverhoging aan vast. Maar hoeveel die is?

Als je als een van de beste coureurs van dit moment in de Formule 1 bereid bent om je contract open te breken, dan kan dat maar twee dingen beteken. Vertrek of betere voorwaarden. Dat laatste is het geval bij Max Verstappen die tot en met 2030 bij zijn tweede familie Red Bull Racing blijft rijden. Ondertussen weten we dat er 'afspraken' in het contract zijn opgenomen, want dat heeft zijn vader bevestigd. Dat duidt in ieder geval op één of meerdere exit-clausules.

Wat we dan weer niet weten is hoeveel meer de Oostenrijkse drankenboer de Limburger heeft geboden om zichzelf opvallend lang aan het merk te koppelen. Maar wat wij niet weten, denkt het Duitse Bild wel te weten. De Duitse insiders lijken wel een beetje een conservatieve schatting te doen, want als we de krant mogen geloven harkt Verstappen jaarlijks slechts 10 miljoen euro meer binnen dan dat hij nu doet. Met andere woorden, hij heeft zijn krabbel gezet onder een jaarsalaris van 70 miljoen euro.

460 miljoen euro!

Weer een andere bron, F1-econoom Marc Limacher, heeft andere informatie die mij wat plausibeler lijkt. Hij zegt: "Ik hoor dat Max Verstappen vanaf 2027 bij Red Bull Racing een jaarsalaris van 92 miljoen euro zal ontvangen, plus bonussen die hem in staat stellen om per seizoen 115 miljoen euro te bereiken. Dat komt neer op een totale overeenkomst van 460 miljoen euro.'' Daarmee gaat Verstappen er ineens 32 miljoen euro per jaar op vooruit zonder bonussen.

Hoeveel geld het ook is, volgens de racer gaat het niet om zijn bankrekening. Zoals Verstappen, z'n vader en manager continu blijven herhalen is vertrouwen tussen hen en het team het belangrijkst. Daarnaast geeft Max ook eerlijk toe dat hij dichterbij het stoppen met de Formule 1 was, dan bij een overstap naar een ander team.

Wantrouwen is leidend

Dat laatste beaamt vaste F1-commentator van Bild ook: "de Verstappens vertrouwen bijna niemand", zegt hij. Daarbij verwijst hij naar een overstap naar McLaren die teveel wantrouwen zou opleveren, omdat die niet met een eigen motor rijden. "McLaren rijdt met een Mercedes-motor, waarbij er geruchten zijn dat Mercedes niet meteen alle knowhow doorgeeft aan haar klantenteams."

Ook een overstap naar een fabrieksteam kon nog wel eens lastige periodes opgeleverd hebben, aldus de Duitser. "En we mogen niet vergeten hoe het Hamilton verging na zijn verhuizing. Hij worstelde veel zonder te testen in de nieuwe auto. Ik geloof dat Max het best af is bij Red Bull. Dit is een team dat hij kent en dit allemaal voor hem doet."

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