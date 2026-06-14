Dit gebeurde er allemaal tijdens de GP van Spanje 2026

We zijn alweer min of meer halverwege de helft van het Formule 1-seizoen, jawel. Vandaar dat het feest is afgereisd naar Catalonië, voor de GP van Spanje. Kan George Russell zijn pole position omzetten in een winst om de spanning tegenover teamgenoot Kimi Antonelli weer op te voeren, pakt Lewis Hamilton 'm vanaf plek twee of gaan Lando Norris of Max Verstappen ermee vandoor? We gaan het zien!

Als intro misschien leuk om te vermelden dat de GP van Spanje in 2026 een toch wel historisch moment markeert. Tien jaar geleden verraste Red Bull Racing vriend en vijand door de tegenvallende Daniil Kvyat te 'degraderen' naar het juniorteam Toro Rosso. De racer die daar een zitje bezet hield mocht ineens midden in het seizoen rijden voor Red Bull, toen al één van de snelsten op de grid. Die racer was natuurlijk Max Verstappen. Tijdens de GP van Spanje in 2016 mocht Verstappen voor het eerst plaatsnemen in een Red Bull. Wat gebeurde was bijna miraculeus: door de verhitte strijd tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton als teamgenoten voor Mercedes, clashten die twee en vielen beide auto's uit. Verstappen lag daardoor ineens eerste en hield zijn cool: hij reed een foutloze GP en pakte in zijn eerste race voor Red Bull de winst, als jongste GP-winnaar ooit als 18-jarige. Nederland was terug in de Formule 1 en hoe: Verstappen zou uitgroeien tot een grootheid in de F1, met tien jaar na dato vier wereldtitels op zijn naam.

GP van Spanje 2026

Terug met twee benen op aarde lijkt het alsof de Red Bull- en Verstappen-hegemonie nog niet zo'n vaart wil maken in 2026. Voor de GP van Spanje kwalificeerde de Nederlander op plek vijf en in de WK-stand staat Verstappen 'slechts' op plek zeven. De favorieten voor de WK-titel zoals het nu lijkt zijn dan ook de drie namen die op plek één, twee en drie kwalificeerden: George Russell, Lewis Hamilton en Kimi Antonelli. Als refresher, de kwalificatie eindigde gisteren met de volgende top 10:

George Russell (Mercedes); Lewis Hamilton (Ferrari); Kimi Antonelli (Mercedes); Lando Norris (McLaren); Max Verstappen (Red Bull); Isack Hadjar (Red Bull); Oscar Piastri (McLaren); Liam Lawson (Racing Bulls); Nico Hülkenberg (Audi); Charles Leclerc (Ferrari).

Voor Spanjaarden die graag hun helden uit het thuisland willen steunen was de kwalificatie een domper, want Carlos Sainz namens Williams wist maar plek 16 te pakken en Fernando Alonso wist zijn Aston Martin slechts naar de laatste plek te krijgen en dan ook nog eens vanuit de pits vanwege een motorwissel. We zouden persoonlijk alvast het Britse volkslied oefenen, maar houd het Italiaanse volkslied en met een beetje hoop het Wilhelmus in je achterhoofd.

De race

De start van de GP van Spanje 2026 was niet erg spannend. De exacte top vijf blijft precies hetzelfde, geen bijzondere schakelingen in de posities. Daarmee lukt het George Russell om een initiële voorsprong te pakken, maar wel met Hamilton en ook Antonelli op jacht. Verstappen kijkt of er ruimte is voor Norris, maar die verdedigt zijn plek. Op zijn beurt probeert Piastri dan weer bij Verstappen binnen te dringen, maar ook dat lukt niet. Grote verliezer van de startfase is Isack Hadjar, die na een slechte eerste bocht terugkrabbelt naar plek 14.

Het maakt van zowel Leclerc als Hadjar de grote aanvallers van deze race. Hadjar weet via meerdere inhaalacties aan de buitenkant terug te komen op P11. Charles Leclerc vecht zich van P10 naar P6. Er lijkt sprake te zijn van technisch malheur in de remmen, hetgeen Leclerc de race in Monaco kostte, maar dat is allemaal prima. Minder prima is dat Stroll met een probleem in de versnellingsbak richting de pits trekt en daar de race staakt.

De eerste pitstop is voor Lewis Hamilton in ronde 11, die switcht van zachte naar harde banden. Het triggert dat George Russell één ronde later de pits in duikt, evenals Verstappen. Max schakelt over naar mediums. Leclerc gaat als laatste van de topstukken naar binnen om hopelijk een undercut te plaatsen. Ook de eerste pitstops veranderen weinig aan de algehele stand, met Russell nog steeds aan kop en Hamilton erachter. Vlak hierna moet ook Valtteri Bottas zijn Cadillac in de pits parkeren en uitzetten vanwege een technisch mankement.

In tegenstelling tot de chaos in Monaco vorige week, verloopt de GP van Spanje rustig. De top 5 is nog precies hetzelfde als toen gestart werd rond ronde 25. Kimi Antonelli heeft de aanvalsmodus gevonden, want die wil de P2 van Hamilton graag hebben. Norris kan aansluiten, maar het gat tussen de P4 en P5 (Verstappen) begint op te lopen. Ietwat onverwacht duikt Hamilton in ronde 28 de pits in voor een set mediums, waarmee nu natuurlijk de vraag is of Antonelli zijn P2 vast kan houden. Het is een tactisch spelletje tussen Mercedes en Ferrari.

Ook Max Verstappen duikt de pits in voor een set nieuwe banden, maar die stop valt tegen. Intussen gaat Antonelli lekker verder en komt hij binnen de marge van een seconde tussen hem en Russell. Dat lijkt toch echt op een aanval, waarmee je moet hopen dat een titanenstrijd tussen twee Mercs niet tot problemen lijkt. Of Hamilton die er tussendoor schiet. Het zou toch niet...

Een derde uitvaller: de Audi van Nico Hülkenberg heeft kuren. Ook die wordt dus in de pits uitgeschakeld. Hamilton probeert terug te trappen richting de top 3, waar alleen nog Norris in de weg zit. Op P1 en P2 is het gat tussen de twee Mercedessen enorm klein, waardoor Russell moet verdedigen tegen zijn teamgenoot. Dat terwijl er tegen Kimi wordt gezegd dat 'ie moet uitkijken vanwege track limits, waarvoor hij al een waarschuwing ontving. Zet ook Lando Norris niet buitenspel, want die zit met zijn P3 nog middenin dit gevecht. Norris duikt de pits in, wederom met natuurlijk de hoop voor een undercut. Het opent ook wederom het gat tussen de Mercedessen en Hamilton.

Inmiddels in de tweede helft van de GP van Spanje van 2026 beginnen de pitstops belangrijk te worden. Russell wordt naar binnen gestuurd, met één ronde later Antonelli. Dat levert op dat Hamilton nu op P1 staat met ook ineens Leclerc erbij op P2. Toch lijkt het erop dat Hamilton nog een keer naar binnen moet, dus de race is nog zeker niet gereden. In ronde 40 komt er voor het eerst een gele vlag vanwege Alonso die tot stilstand komt naast de baan. Dankzij een Virtual Safety car wordt de balans bijzonder, want nu is het tijdsverlies voor pitstops veel kleiner. Vooral Hamilton kan daarvan profiteren, maar ook Verstappen duikt direct naar binnen voor nieuw rubber.

En inderdaad: Lewis Hamilton profiteert van de VSC, die na ronde 42 weer opgeheven wordt. De pits levert op dat Hamilton op kakelversie banden voor Russell eindigt. Daarmee staat Hamilton nu echt op P1 en moet Russell terugvechten. Geluk, maar goed, ook dat hoort erbij. Zo blijft de orde nog even, met de Mercedessen die allebei terugvechten met enkel Norris die het gat tussen de top 3 nog klein kan houden. Verstappen en Leclerc slaan een gat van zo'n 18 seconden tegen ronde 48. Er wordt nog even gekeken naar Hamilton die onder de VSC de regels zou hebben gebroken, maar dat wordt weggegooid.

Voor zover het nog niet duidelijk was heeft Alonso zijn race moeten staken, waarmee het voor Spanje een tegenvallend weekend was. Laat staan voor Aston Martin, die allebei hun auto's kwijt zijn. Het gat tussen Hamilton en Russell wordt intussen steeds groter, terwijl zowel Antonelli als Norris de druk op de ketel zetten. Kimi beweert dat zijn pace ver boven die van Russell zit, maar dat betekent niet dat Mercedes de auto's gaat omwisselen. Dat moet dus vechten worden als kampioenschapsleider Kimi Antonelli Hamilton wil onderscheppen.

Antonelli heeft wel een potentieel probleem: die zit steeds wel héél dicht bij de tracklimits. Norris constateert dit meermaals, waardoor McLaren melding ervan maakt bij de FIA. Daar lijkt echter niks mee te gebeuren. We stevenen daarom af op een vrij dramaloze GP van Spanje in 2026. Met nog zes ronden te gaan is het vooral Hamilton die de beste race heeft gereden.

In ronde 61 gebeurt het dan toch: Antonelli valt aan op Russell. Bij het remmen aan het einde van het rechte stuk weet Kimi later te remmen dan George, waarmee de Italiaan zijn teamgenoot voorbij steekt.

Maar dan!! Er valt ineens op dat op Antonelli's auto een stukje van de voorvleugel loshangt. En pardoes: Kimi Antonelli valt uit. Hij komt tot stilstand en moet zijn race staken, wat als WK-leider natuurlijk een horrorscenario is. Op hetzelfde moment kampt ook Leclerc met problemen met zijn stuurbekrachtiging. Het levert een tweede VSC op waarin Leclerc nog richting de pits kan rijden, maar ook die moet zijn race staken.

Los van de wegvallers in de vorm van Antonelli en Leclerc blijft de uitslag dus min of meer hetzelfde als de startopstelling, met enkel Russell als pechvogel die zijn P1 inlevert voor P2. Norris en Verstappen krijgen daarom ook een gratis extra plekje, met Piastri en Hadjar daar net achter. De Alpines sluiten aan, evenals de Racing Bulls. Vooral voor Lewis Hamilton een droomweekend: zijn eerste overwinning in de Ferrari is een belangrijk moment voor de nieuwe carrière van de zevenvoudig wereldkampioen. Bovendien kan hij de 25 punten die hij nu inloopt op Kimi Antonelli goed gebruiken.

De uitslag:

Lewis Hamilton (Ferrari); George Russell (Mercedes); Lando Norris (McLaren); Max Verstappen (Red Bull); Oscar Piastri (McLaren); Isack Hadjar (Red Bull); Pierre Gasly (Alpine); Franco Colapinto (Alpine); Liam Lawson (Racing Bulls); Arvid Lindblad (Racing Bulls); Gabriel Bortoleto (Audi); Carlos Sainz (Williams); Esteban Ocon (Haas); Sergio Perez (Cadillac);

DNF: Stroll, Bottas, Hülkenberg, Alonso, Albon, Bearman, Antonelli, Leclerc