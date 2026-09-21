Dit grote probleem hebben alle nieuwe auto's

En dat kan een dure grap worden

En dat kan een dure grap worden

En dat kan een dure grap worden

Koop je een nieuwe auto, dan heb je in potentie een groot probleem. Je ziet het niet, maar het is er wel. En dat kan erg duur uitpakken.

We hebben het over een kleine aanrijding en specifiek de gevolgen ervan voor de auto. Een moderne auto kan aan de buitenkant absoluut snel weer helemaal keurig worden gemaakt, maar tóch nog niet goed gerepareerd zijn. Want waar een schadehersteller vroeger vooral plaatwerk moest herstellen en de juiste kleur lak moest zien te vinden, zit een auto tegenwoordig vol techniek die je niet ziet.

Camera's, radar en andere sensoren zitten op allerlei plekken verstopt en hebben een voorkeur voor de bumper en de grille. En juist dat begint volgens AutoTech Alliantie een steeds groter probleem te worden voor schadebedrijven. Volgens wie? Dat lichten we toe.

Volgens AutoTech Alliantie. Dat is een vereniging die zich sinds 2018 bezighoudt met veilig schadeherstel volgens de voorschriften van autofabrikanten. De organisatie gaat nu veel intensiever samenwerken met die fabrikanten, omdat schadebedrijven steeds meer technische kennis nodig hebben om auto's na een ongeluk goed te kunnen herstellen.

Een klein tikje tegen een bumper kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de sensoren die erachter zitten. Na de reparatie moeten die gecontroleerd en soms opnieuw gekalibreerd worden. Bij elektrische auto's komen daar de accu en hoogvoltsystemen nog bij.

En dan hebben we tegenwoordig ook nog een flinke stroom nieuwe automerken. Ieder merk gebruikt weer andere techniek, materialen en reparatievoorschriften. Voor schadebedrijven betekent dat voortdurend investeren in opleidingen, apparatuur en toegang tot de juiste informatie.

AutoTech wil daarom de kennis tussen aangesloten bedrijven sneller delen en de banden met autofabrikanten verder aanhalen. Ook verzekeraars en opleiders moeten daar nadrukkelijker bij worden betrokken.

Allemaal problemen die we vroeger niet hadden, toen de bumper nog een stuk metaal was dat bij voorkeur sterker was dan die van degene waar je tegenaan reed. Maar ja, de vooruitgang is niet te stoppen. Daar moeten we ons dus op aanpassen.

Waarvan akte...