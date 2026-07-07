Dit grote probleem wil de F1 oplossen met V8-motoren

De terugkeer van de V8-motor lijkt steeds minder een natte droom van zo'n beetje elke nostalgische Formule 1-fan en steeds meer een serieus plan. Maar de FIA wil niet alleen de motoren simpeler, goedkoper en vooral luider maken. Achter de schermen wordt namelijk gewerkt aan een verandering die de machtsverhoudingen in de Formule 1 wel eens flink op zijn kop kunnen gaan zetten.

Niet alleen een andere motor

Vanaf de volgende reglementencyclus, die waarschijnlijk in 2031 begint, wil de FIA gelukkig weer overstappen op atmosferische V8-motoren met een kleinere elektrische component. Daarmee moeten de auto's lichter, goedkoper en, misschien wel het belangrijkste, spectaculairder worden.

Maar FIA-president Mohammed Ben Sulayem ziet zelfs nog een ander voordeel. Simpelere motoren maken het namelijk mogelijk om klantenteams niet langer afhankelijk te laten zijn van de grote fabrikanten. Op dit moment leveren bijvoorbeeld merken als Mercedes, Ferrari en Red Bull motoren aan meerdere teams. Daardoor ontstaan volgens critici situaties waarin fabrieksteams indirect invloed kunnen uitoefenen op hun klanten.

Einde van klantenmotoren?

De FIA onderzoekt daarom een nogal opvallende oplossing. Teams zouden vanaf 2031 kunnen kiezen tussen een zelfontwikkelde krachtbron óf een gestandaardiseerde motor van een onafhankelijke leverancier. Daarmee wil de FIA voorkomen dat een fabrieksteam een klantenteam onder druk kan zetten. Bijvoorbeeld bij politieke stemmingen of technische samenwerking. Interessant.

Het idee komt natuurlijk niet zomaar uit het niets. McLaren-CEO Zak Brown uit al langer zijn zorgen over de nauwe banden tussen sommige teams, waaronder de samenwerking tussen Red Bull Racing en Racing Bulls. Ook de recente gesprekken tussen Mercedes en Alpine over een mogelijk aandelenbelang wakkerden die discussie nog verder aan.

Nog niet in beton gegoten

Natuurlijk is voorlopig nog niets definitief. Eerst moeten de huidige motorregels voor 2026 goed worden ingevoerd en daarna moeten de nieuwe reglementen voor 2031 verder worden uitgewerkt. De meeste motorfabrikanten lijken ondertussen wel positief tegenover een terugkeer van de V8 te staan, al ziet Audi het liefst dat een turbo onderdeel blijft van het pakket. Mocht de FIA dus voldoende steun krijgen, dan is zelfs een invoering in 2030 niet uitgesloten. Heerlijk.

Eén ding lijkt in ieder geval vrij duidelijk: de Formule 1 wil niet alleen weer beter klinken, maar ook voorkomen dat fabrieksteams te veel invloed krijgen op de rest van de grid. Dat zou zomaar eens een grotere verandering kunnen zijn dan de terugkeer van de V8 zelf.

Via: Motorsport.com

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