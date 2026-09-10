Dit handige snufje maakt de Audi A2 extra premium

Audi heeft de nieuwe A2 e-tron natuurlijk helemaal volgepropt met zaken waar je bij een moderne premiumauto van verwacht dat ze erin zitten. Een mega hoeveelheid techniek, een actieradius waar je over kan opscheppen en schermen waar je waarschijnlijk eerst het boekje voor moet lezen. Maar het onderdeel waar Audi wel heel trots op is, komt uit een hoek die minder te maken heeft met auto's en meer met fietsen.

Magneet erin, premium erop

Ik heb het natuurlijk over Fidlock. Dat is een magnetisch-mechanisch bevestigingssysteem waarmee je allerlei accessoires makkelijk kunt vastklikken. En precies deze aansluitpunten monteert Audi standaard in de nieuwe A2 e-tron. Wat je daar nou aan kan hangen? Nou bijvoorbeeld een bekerhouder of een tas voor je laadkabel. Klik en klaar.

En het wordt allemaal nog mooier: volgens Audi moeten ook bestaande Fidlock-accessoires uit de fiets- en outdoorwereld passen. Heb je dus al jaren een tas met zo'n systeem aan je mountainbike hangen, dan heb je waarschijnlijk alvast een accessoire voor je nieuwe Audi. Dat scheelt weer een bezoekje aan de Audi-dealer. Of de Decathlon.







Audi noemt de geïntegreerde Fidlock-bevestiging een première in het premiumsegment. Een prachtige manier om te zeggen dat je straks een accessoire van een systeem dat fietsers al jaren kennen nu in je Audi kunt klikken. Maar ach, het is wel nieuw in autoland en nieuw voor de A2.

Het idee zelf is helemaal niet gek. Want juist in een compacte auto kan dit echt hartstikke handig zijn. Je hoeft namelijk niet voor elke mogelijke houder je interieur te verbouwen. Vandaag een bekerhouder, morgen een telefoonhouder en daarna weer wat anders. Magneet los, accessoire erop en door.

Een magneetje als verkoopargument

De A2 e-tron is vanaf 38.200 euro te bestellen in Duitsland. De eerste auto's worden vanaf december geleverd. Of klanten straks naar de dealer komen voor 646 kilometer actieradius, en een berg aan toffe nieuwe technologie, is natuurlijk logisch. Maar je zal ook vast een aantal fietshelden hebben die over de streep worden getrokken door een simpel magneetje.