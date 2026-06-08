Hoera, dit icoon blijft ouderwets herrie maken

Maar vooruit. Je kunt hem ook kopen met elektrische aandrijving. Voor ieder wat wils dus!

We hebben het vandaag over de nieuwe Dodge Charger. Een icoon inderdaad. Maar toen de nieuwe werd aangekondigd dachten we allemaal dat het voortaan altijd een elektrische auto zou zijn. Nou, mooi niet. Stellantis, het moederconcern achter Dodge heeft ons ouderwetse autoliefhebbers een enorme gunst gedaan. Er blijft ook gewoon een herrie producerende verbrandingsmotor in het gamma. Oké, het is -voorlopig- nog geen V8, maar een twin turbo zespitter is ook prima.

Onder de kap ligt namelijk de zogenoemde 3,0-liter Hurricane zes-in-lijn met twee turbo's. De Charger R/T krijgt 420 pk, terwijl de Scat Pack het tot 550 pk schopt. Dat zijn cijfers waar je een paar jaar geleden nog serieus indruk mee maakte in een AMG of M-model.

Natuurlijk zullen er liefhebbers zijn die blijven zeggen dat een Charger eigenlijk acht cilinders hoort te hebben. Daar valt ook best iets voor te zeggen. De V8 was jarenlang een belangrijk onderdeel van de identiteit van dit model.

Maar aan de andere kant had het ook heel anders kunnen aflopen.

Er zijn genoeg iconische modellen die inmiddels volledig elektrisch zijn geworden of helemaal verdwenen zijn. We zeggen bijvoorbeeld Mustang of Capri... In dat licht voelt een 550 pk sterke twin-turbo zes-in-lijn ineens helemaal niet zo verkeerd, toch?

Daarnaast komen er dus ook elektrische Daytona-versies. De Daytona R/T levert 536 pk en de Daytona Scat Pack zelfs 670 pk. Alle uitvoeringen krijgen standaard vierwielaandrijving en zijn leverbaar als tweedeurs coupé of vierdeurs sedan.

Dodge wedt daarmee eigenlijk op twee paarden tegelijk. Enerzijds de nieuwe elektrische wereld waar fabrikanten niet meer omheen kunnen, anderzijds een groep kopers die nog steeds graag iets onder de motorkap hoort gebeuren. Het is nog de vraag of de zespittert net zo iconisch wordt als de aloude en legendarische Hemi V8, maar goed, dat maakt ook niet zoveel uit. We zijn gewoon blij dat Dodge ook aan ons brandstofverslaafden blijft denken.

Dankjewel, ook namens de Shell!

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