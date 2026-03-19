De Volkswagen Multivan wordt hipper dan ooit

Je had het misschien niet in de gaten, maar de Multivan is succesvoller dan ooit. Dat komt waarschijnlijk deels omdat Volkswagen de Sharan geschrapt heeft, maar ook omdat het nu een plug-in hybride is. En het is tegenwoordig geen busje meer, maar een echte MPV. De Multivan staat namelijk op het MQB Evo-platform.

Nieuwe neus

Enfin, de Multivan is nog steeds relevant en daarom wordt ‘ie vernieuwd. Als je denkt ‘Waarom zie ik zo weinig foto’s?’: dit is nog niet de volledige onthulling. Volkswagen licht alvast een tipje van de sluier op. Of eigenlijk gewoon de hele sluier: we krijgen de nieuwe neus al volledig te zien.

De veranderingen zijn niet wereldschokkend te noemen. Volgens Volkswagen zelf is de meest opvallende wijziging terug te zien in de koplampen. De koplampunits hebben nog gewoon dezelfde vorm, alleen de LED-verlichting is anders ingedeeld. Eigenlijk vinden we de voorbumper interessanter. Volkswagen heeft de bijenkorf van de huidige Multivan vervangen door een meer traditionele en robuuste look. Dat is wat ondergetekende betreft een flinke verbetering.

Matte lak

Een personenbusje moet tegenwoordig ook een beetje hip zijn, dus je hebt straks ruime keuze qua kleurstelling. De Multivan is zelfs af fabriek in een matte lak te krijgen. Ook maken de two-tone kleurencombinaties à la de ID. Buzz weer een comeback. Verder is het aanbod qua velgen vernieuwd. Die lopen uiteen van 17 tot 19 inch.

De technische details houdt Volkswagen nog even voor zich. Momenteel is de Multivan in Nederland alleen verkrijgbaar als plug-in hybride. We gaan ervan uit dat dit zo blijft. De volledige onthulling vindt pas in de tweede helft van 2026 plaats. Maar als je net op het punt stond om een Multivan te kopen, dan kun je overwegen om nog even te wachten.