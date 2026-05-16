Dit is BMW van plan met Alpina: “Meer richting Rolls-Royce”

Op dit moment staat onze razende reporter @rubenpriest naast de Vision BMW Alpina op Villa d’Este. Een prachtige auto, maar dit is helaas een one-of-one design study. Met andere woorden: deze auto gaat hoogstwaarschijnlijk niet in productie. Wat gaat BMW dan wél doen met Alpina?

De nieuwe baas van Alpina, Oliver Viellechner, doet daarover een boekje open tegenover TopGear.com. Zoals BMW gisteren al bevestigde wordt het eerste nieuwe Alpina-model een 7 Serie. Alpina had de nieuwe Siebener zelf overgeslagen, maar nu komt er dus alsnog een B7.

Non-hybride V8

Viellechner verklapt dat deze auto een V8 krijgt. Dat is logisch, maar het wordt een V8 zónder hybride ondersteuning. Bovendien zal de achtcilinder flink aangepast worden. “De motor van een Alpina kan niet hetzelfde zijn als de motor in een standaard 7 Serie,” aldus Viellechner. Dat is goed nieuws. BMW houdt het niet bij striping en een bumperlipje.













Qua positionering zal Alpina ergens tussen BMW en Rolls-Royce uit moeten komen. Viellechner zegt dat Alpina meer afstand gaat nemen van BMW: “We kijken meer naar Rolls-Royce.” We kunnen dus verwachten dat de 7 Serie grondig aangepast gaat worden. Wie weet krijgt de auto zelfs een afwijkend design, geïnspireerd op de Vision BMW Alpina.

Comfort en snelheid

Bij Alpina lag de focus altijd meer op comfort en snelheid dan op sportiviteit. Dat gaat niet veranderen. De standaard rijmodus zal Comfort+ zijn, een verbeterde versie van de Comfort-stand in een normale BMW. Daarnaast worden de modi Sport en Sport+ omgedoopt tot Speed en Speed+. De Alpina’s zijn dus wél snel, maar het draait niet om sportief rijden. Dat zou natuurlijk ook een beetje lastig worden met een 7 Serie.













Over de verdere plannen laat de Alpina-baas nog weinig los. Een nieuwe Alpina B3 hoeven we voorlopig niet te verwachten. BMW wil Alpina hoog in de markt zetten, dus daarom beginnen ze met de topmodellen. Viellechner sluit niet uit dat er ooit nog een Alpina op basis van de 3 Serie komt, maar dat gaat niet op korte termijn gebeuren.

Elektrische Alpina…?

Alpina trapt dus af met een V8, maar vroeg of laat gaat ook het onvermijdelijke gebeuren: een elektrische Alpina. Volgens Viellechner is het niet de juiste strategie om alleen op verbrandingsmotoren te focussen. In China zou een elektrische Alpina ook gewoon verkopen. Dus wen maar alvast aan het idee.

Bron: TopGear