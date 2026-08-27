Deze ex-huurbak op Marktplaats kost €550k

Bij huurauto’s denk je toch vooral aan AMG, Ford Mustangs en auto’s van dat kaliber. Auto’s die wel heel dik zijn, maar niet per se heel zeldzaam. We hebben vandaag echter een iconische supercar gevonden op Marktplaats, die hard op weg is een collector’s item te worden. En het is een ex-huurauto.

Het betreft een Ford GT uit 2006. Dit was een bijzonder goed gelukte moderne interpretatie van de Ford GT40. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar juist door het retro-ontwerp oogt de auto niet gedateerd. De GT is nog steeds een ontzettend gave verschijning.

Minstens zo gaaf als het uiterlijk is het motorgeluid. De motor is in de basis niet heel exotisch, want het is een variant van de Modular V8 die in zo’n beetje alle Amerikaanse Fords lag. Het blok van de Ford GT is echter gemaakt van aluminium en voorzien van dry-sump mering. Met behulp van een supercharger produceert ‘ie 558 pk. Maar belangrijker nog: deze V8 produceert een ontzettend bruut en mannelijk geluid. Als je nog geen borsthaar had, dan heb je dat wel nadat je in deze auto hebt gereden.

Gulf-livery

Het lijkt ook te gaan om een Heritage Edition, die af fabriek was uitgevoerd in de iconische Gulf-livery. Dat is het echter niet: deze auto is eigenlijk zwart en de Gulf-livery is een wrap. Maar dat maakt de kleurstelling niet minder tof.

















Goed, dan moeten we het ook nog even hebben over de olifant in de kamer: dit is een ex-huurbak. Deze auto werd verhuurd door Buena Vida. Die kun je kennen van hun Bugatti Veyron-huurauto. Die heeft een tijdje te koop gestaan, maar wordt toch nog steeds aangeboden op hun website. Dat geldt niet voor deze Ford GT: die is echt huurauto af.

Prijskaartje

Wat moet zoiets kosten? De auto wordt op Marktplaats aangeboden voor € 549.950, met 54.644 kilometer op de teller. We kunnen zeggen ‘dat is een hoop geld voor een ex-huurauto’, maar oké, daar zullen we over ophouden. Feit is dat de Ford GT inmiddels hard op weg is zelf een iconische auto te worden, net als de auto waar ‘ie op geïnspireerd is. In de advertentie staat dat deze auto waardevast is en daar is geen woord van gelogen. We zien het echt gebeuren dat de Ford GT op termijn nog flink gaat stijgen.

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