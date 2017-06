Dit is de Audi A2 met moderne looks

Een waardige concurrent voor de Mercedes A-klasse?

De compacte stadsauto van Audi stamt uit 1999 en oogt inmiddels behoorlijk gedateerd. Tot op heden is er nog geen opvolger van dit model aangekondigd. Deze fotosoep van Pino Cazzetta bewijst echter dat een nieuwe versie van de A2 helemaal geen verkeerd idee hoeft te zijn.

De eerste generatie A-klasse van Mercedes was oubollig en behoorlijk saai. Met de nieuwe A-klasse is dat imago compleet omgedraaid. De vernieuwde A oogt fris, hip en is zeker geen hatchback om je in te schamen.