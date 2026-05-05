Nederlandse volkszanger rijdt in Ferrari SF90 Spider van 600.000+ euro!

René Froger baarde al opzien met zijn Maybach SL en hij is zeker niet de enige volkszanger die een fortuin over heeft voor een auto. Collega Frans Duijts heeft ook een rijk autoverleden. Afgelopen weekend werd zijn Ferrari SF90 Spider door chautomotive1 en geplaatst op Autoblog Spots !

Duijts kwam al een aantal keer eerder voorbij op Autoblog.nl . De Tielenaar begon subtiel met Mercedes S350 CDI en een E-Klasse , maar daarna ging hij los. Er kwam een McLaren 570S Spider en later ook een 720S van hetzelfde merk . In 2023 maakt Duijts de overstap naar een Italiaanse auto: de Ferrari 296 GTB .

En nu? Nu wordt er een Ferrari SF90 Spider gespot met zijn Instagram-tag erop. Tenzij er iemand zo fan is van Duijts dat hij er een sticker van diens Instagram-account op plakt, is dit de auto van de volkszanger. Zo keert hij dus toch weer terug naar een cabrio.









De Ferrari van Frans Duijts

Duijts heeft hiermee een pracht van een Ferrari te pakken. Onder de beeldige carrosserie woont een 4,0-liter V8-turbomotor die 780 pk en 800 Nm sterk is. Maar dat is niet alles. Drie elektromotoren brengen het systeemvermogen op een mooi afgeronde power van 1.000 pk. Bij droog weer kun je binnen 2,5 seconden aan de 100 km/u zitten in de SF90 Spider. Van stilstand naar 200 duurt maar 7 tellen en de acceleratie stopt bij ruim 340 km/u.

Volgens de kentekengegevens is het exemplaar van Frans Duijts in de zomer van 2024 in Nederland geregistreerd als origineel Nederlandse auto. De Ferrari heeft sindsdien één privé en één zakelijke eigenaar gehad. De catalogusprijs was in 2024, hou je vast, 623.838 euro! De hybride hulp drukt de BPM nog enigszins naar een bedrag van 26.157 euro voor de staatskas.