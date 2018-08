Dit is de auto van wielerbabe Puck Moonen

Puck is gek op haar Mercedes. En wij zijn gek op...#kansloos

Afgelopen week berichtten we dat Max Verstappen officieel de populairste sporter van Nederland is. In de comments ging het echter vooral over Puck Moonen. Voor ondergetekende voldoende aanleiding om eens gedegen onderzoek te doen naar wie dit eigenlijk is. En met gedegen onderzoek bedoel ik uiteraard Instagram aanslingeren. Het duurde niet lang voordat ik begreep wat de fascinatie van jullie allen was.

Maar, een stel van die gelikte plaatjes, dat zegt nog niks over hoe een mens daadwerkelijk in elkaar zit natuurlijk. Dat is nou weer precies die oppervlakkigheid die deze wereld zo kenmerkt tegenwoordig. Je wil toch ook weten of je een beetje zou kunnen babbelen met Puck? Om daar achter te komen moet je weten in welke auto ze rijdt.

Wel nu…Puck heeft een dikke Mercedes CLA Shooting Brake onder haar turbodijen. De Mercedes A-familie doet het kennelijk goed bij jonge vrouwelijke celebs. Famke Louise heeft een gewone ‘A’. Zoals dat gaat in de sport tegenwoordig maakt de CLA deel uit van een sponsordingetje, vandaar ook het opschrift van de lokale Merc-dealer op de flank. Desalniettemin zegt Puck op Instagram wel iets te hebben met auto’s:

As a big car fanatic and especially as a fan of Mercedes I am so excited to now have my own CLA Shooting Brake😍😍😍 Thanks @ruttchen_automotive @mercedesbenz_nl #ruttchendenbosch

En we geloven haar direct, getuige de wijze waarop ze liefdevol praat over de Benz in talloze andere Insta-posts. Uit een andere post blijkt dat Puck zelfs kan inparkeren zonder de parkeersensoren te gebruiken. HEET!

When you squeeze your car into that really tight spot without using park assist😏 Highlight of today’s restday😂

Met deze skills denk ik dat een carrièreswitch wel een goed idee is, van wielerbabe naar racebabe. Al dat beulwerk op zo’n fiets is immers maar vermoeiend. Er zal vast wel iemand van Team Autoblog bereid zijn zijn plek op te geven voor de volgende Junkyard Race…