Ian Callum deelt klap uit aan Jaguar en ontwerpt moderne XJ220

De Schotse tekenmeester Ian Callum is verantwoordelijk voor absolute iconen, variërend van de Jaguar F-Type tot de Aston Martin DB9. Tegenwoordig runt de designer zijn eigen onafhankelijke studio: Callum Designs. En precies dat bedrijf heeft zojuist een bommetje gedropt door de Jaguar XJ220 uit de jaren '90 in een modern jasje te steken.

De Jaguar XJ220

Het nieuwste project van het ontwerphuis is een ‘’eigentijdse interpretatie’’ van de Jaguar XJ220. Het origineel werd begin jaren '90 gelanceerd om de strijd aan te binden met zwaargewichten als de Porsche 959 en de Ferrari F40. Hoewel de auto destijds geplaagd werd door controverse — de beloofde V12 en vierwielaandrijving werden op het laatste moment vervangen door een 3,5-liter biturbo V6 met achterwielaandrijving — waren de prestaties destijds buitenaards.

Met 542 pk sprintte de Jag in 3,9 seconden naar de 100 km/u en klokte hij een topsnelheid van 354 km/u. Daarmee greep de XJ220 zelfs even de officiële titel van snelste productieauto ter wereld.

De nieuwe XJ220

Callum Design heeft een eerste afbeelding vrijgegeven waarop het zijprofiel van de reïncarnatie te zien is. Hoewel de auto volledig opnieuw is getekend, is het silhouet van de Jaaagggg duidelijk herkenbaar. Daar helpen de zijruiten bij die net als het origineel eivormig zijn. Ook de karakteristieke koelsleuven langs de flanken zijn aanwezig. Ook is de render afgebeeld in de kleur Spa Silver, de introductiekleur van het XJ220-origineel. Het verschil zit hem vooral in de proporties. De achterste wielkasten zijn wat scherper aangezet en de daklijn loopt aan de achterkant met een agressieve hoek af.

Voorlopig gaat het puur om een digitaal concept en zijn er volgens de studio geen concrete plannen om een productieversie te bouwen. Maar geloof het of niet, dat kan veranderen. De studio sluit namelijk het Instagram-bericht af met: “Houd onze website in de gaten voor meer informatie over dit Callum-project… Binnenkort meer informatie.”

Binnenkort zou een over een maand of vier kunnen zijn. In oktober is het precies 35 jaar geleden dat de productieversie van de originele XJ220 zijn werelddebuut beleefde op de Tokyo Motor Show. Dat jubileum lijkt de perfecte gelegenheid voor de studio om het project volledig uit de doeken te doen. En zeg nou zelf: je koopt toch veel liever dit met zulke mooie vloeiende lijnen dan zo’n Type 01 -blokvorm?