Deze BMW M3 lacht widebody's uit

We dachten eerlijk gezegd dat de grille-discussie rond de moderne BMW M3 inmiddels wel was uitgemolken. BMW maakte de nieren absurd groot, internet werd boos en daarna ging iedereen weer verder met zijn leven. In China dachten ze daar blijkbaar anders over. Want waarom stoppen bij twee nieren als vier ook kan?

Dubbel zoveel nier

Wat je hier ziet is de M3², een creatie die op papier op een BMW M3 lijkt, maar in werkelijkheid iets compleet anders is. Onder al dat M3-plaatwerk schuilt namelijk geen sportsedan die graag een beetje zijwaarts gaat, maar een uitgerekte Volkswagen Lamando L. En ja, uitgerekt is geen understatement. Deze Bimmer is namelijk bijna 3 meter breed, ongeveer net zo breed als sommige garageboxen in Nederlandse binnensteden. Jou zou bijna zeggen dat het Photoshop of AI is.

De grootste blikvanger is zonder twijfel de neus. De beruchte coffin-grilles van de G80 M3 waren al een flinke tijd onderwerp van discussie, maar de bouwers vonden blijkbaar dat BMW nog niet ver genoeg was gegaan. Dus kwamen er gewoon vier nieren op de voorkant.











Onderhuids gewoon Volkswagen

Wie hoopt op M3-prestaties en filmpjes dat iemand dit ding even goed in een drift gooit moet zijn verwachtingen toch flink temperen. Waar een echte M3 een 3,0-liter twin-turbo zes-in-lijn heeft, moet deze creatie het doen met de originele 1,4-liter viercilinder van Volkswagen. Dat betekent dus aanzienlijk minder vermogen en waarschijnlijk ook wat minder drama bij het stoplicht.

Het interieur verraadt de afkomst misschien nog wel het meest. Daar is namelijk nauwelijks moeite gedaan om de VW-roots te verbergen. Het dashboard komt vrijwel één op één uit de Lamando, al is het Volkswagen-logo op het stuur afgeplakt. Alsof dat het ineens minder verdacht maakt.

En dan de stoelen…

Maar het mooiste deel moet nog komen. De oorspronkelijke stoelen zijn namelijk verwijderd en vervangen door zitzakken. Geen dikke kuipstoelen. Geen sportstoelen. Geen alcantara. Dat maakt deze M3² misschien wel de eerste pseudo-M-auto waarbij je eerder denkt aan een studentenkamer dan aan de Nürburgring.

En ja inderdaad, het is belachelijk, over the top en objectief gezien best smakeloos. Maar zoals altijd vind ik dat we wel respect moeten hebben voor het commitment.

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