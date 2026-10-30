Dit is de coolste Japanse auto die je vandaag gaat zien

Helaas is de Nissan Z een ver van ons bed-show, maar het blijft natuurlijk een snoepje met zijn 3,0 liter biturbo V6. We krijgen deze motor nu echter in een andere verpakking te zien, die minstens zo gaaf is.

Maak kennis met de Datsun S30 Concept. Dit is een originele Datsun Z, maar dan met de motor van de nieuwe Z. Dat is natuurlijk een heel lekker recept, al zullen er mensen zijn die het heiligschennis vinden.

Voorvader

De Datsun 240Z c.q. 260Z c.q. 280Z is de verre voorvader van de moderne Z en dat is ook duidelijk te zien. De koplampen, de achterlichten, de gehele vorm van de Nissan Z zijn allemaal direct geïnspireerd op de Datsun waar het allemaal mee begon.

De Amerikaanse driftcoureur Chris Forsberg heeft nu samen met Nissan een Datsun 280Z flink onder handen genomen. De originele 2,8 liter zes-in-lijn heeft plaats moeten maken voor een moderne 3,0 liter biturbo V6. Toen ze toch bezig waren, hebben ze de motor ook meteen voorzien van Garrett-turbo’s en een arsenaal aan Nismo-onderdelen. Wat dit voor vermogen oplevert weten we niet, maar standaard levert dit blok al 400 pk.













Moderne handbak

De V6 is gekoppeld aan een handbak. Een moderne handgeschakelde zesbak, welteverstaan. Alsof we nog niet jaloers genoeg waren wordt de Nissan Z ook nog gewoon leverbaar met handbak. De Datsun is verder voorzien van een sperdifferentieel, een Evolved-onderstel en Wilwood-remschijven en – klauwen. Origineel had de 280Z nog trommelremmen achter.

Ook het koetswerk is aangepakt, met onder meer een nieuwe motorkap, nieuwe bumpers en een kofferklep van carbon. Gelukkig hebben ze het niet al te gek gemaakt, want je moet het originele design van de 280Z verdient respect. De Datsun is verder nog overgespoten in Seiran Blue, een lakkleur die afkomstig is uit het kleurenpallet van de Nissan Z. De velgen, tot slot, zijn 17 inch Nismo-velgen.

De auto zal zijn opwachting maken op de SEMA-show, naast de Nissan Sentra Spec-V Concept. Dan vinden we deze toch gaver…

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover