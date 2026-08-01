Dikste nieuwe E-Klasse van Marktplaats is schrikbarend duur

Van de huidige generatie E-Klasse is er helaas geen E63 meer. Dat is doodzonde, maar op Marktplaats hebben we the next best thing gevonden. Deze auto heeft geen V8, maar wél 700 pk.

Het betreft een E53 AMG – het huidige topmodel – die onder handen is genomen door Brabus. De E53 is standaard al geen stakker, met 612 pk en 750 Nm, maar Brabus heeft 700 pk en 850 Nm uit de aandrijflijn weten te wringen. En het is nog steeds een plug-in hybride, dus je kunt een stuk zuiniger rijden dan met een E63. Natuurlijk, wij hebben toch liever een V8, maar dit is ook een smakelijk pakket.

Brabus-sausje

Het uiterlijk heeft ook een Brabus-sausje gekregen. Dan kom je al snel op het terrein van de wansmaak, maar het valt mee. De aanpassingen zijn redelijk subtiel. We spotten een Brabus-grille, een Brabus-splitter, een Brabus-diffuser, een Brabus-uitlaat en een setje 21 inch Brabus-velgen. Het interieur is verder standaard, maar wel voorzien van fraaie two-tone bekleding.

















Prijs is even schrikken

Met 10.000 kilometer op de teller is deze auto nog behoorlijk vers. Daarom valt de prijs ook nog niet mee. Integendeel. Er wordt op Marktplaats € 199.995 (!) gevraagd voor deze auto. Terwijl je voor € 117.742 een gloednieuwe E53 Estate hebt. En een snelle blik op de website van Brabus leert ons dat je voor 50 mille een heel eind kunt komen met de upgrades. Nu zitten er vast ook nog wel een paar opties op deze auto, maar 2 ton is toch wel héél veel geld voor een tweedehands Mercedes. Maar dik is ‘ie wel.

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