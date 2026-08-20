Dit is de duurste auto van House of Cars op Marktplaats

Je opent Marktplaats omdat je eigenlijk op zoek was naar iets normaals. Een setje velgen ofzo. Of een gebruikte barbecue. Maar je weet hoe die dingen gaan. Voor je het weet zit je te kijken naar een Ferrari Roma Spider van bijna 320.000 euro en probeer je in je hoofd alvast uit te rekenen hoe je dat in hemelsnaam kan financieren. Het goede nieuws is: deze Ferrari is zo goed als nieuw. Het slechte nieuws: je moet nog steeds ergens 319.995 euro vandaan zien te halen. Maar ze zeggen altijd dat niets onmogelijk is toch?

Een grijze Ferrari die wél spannend is

Vuilniszakgrijs is normaal gesproken de kleur die autofabrikanten gebruiken wanneer ze bang zijn dat iemand daadwerkelijk iets leuks kiest. Maar Grigio Scuro staat de Roma Spider eigenlijk wel heel erg lekker. Zeker in combinatie met het Blu Medio-interieur en de zwarte softtop. Al moet ik zeggen dat een rood interieur mij ook wild had gemaakt.

De vorige eigenaar heeft gelukkig ook niet gedacht: doe maar gewoon de basisuitvoering, want hij is al duur genoeg. Deze Roma heeft onder meer diamantgeslepen gesmede 20-inch wielen, zwarte remklauwen, zwarte uitlaatsierstukken en natuurlijk de Scuderia Ferrari-schildjes op de voorschermen. Want stel je voor dat iemand niet meteen ziet dat dit een Ferrari is.

Binnenin is er vervolgens een flinke hoeveelheid carbon tegenaan gegooid. Carbon stuurwiel met LED shift lights, carbon dashboard, carbon middenconsole en carbon instaplijsten. Het is duidelijk dat er goed naar de optielijst is gekeken en er her en der wat is aangevinkt.













Nauwelijks de kans gehad om vies te worden

Deze Roma Spider komt uit 2024 en heeft net iets meer dan 3.000 kilometer op de teller. Hij werd nieuw geleverd in Warschau en is volgens de advertentie gewoon netjes onderhouden bij Kroymans Automotive in Hilversum. Bovendien is de auto volledig voorzien van PPF. Heerlijk natuurlijk want dat wil zeggen dat de volgende trotse eigenaar zich in ieder geval niet meteen zorgen hoeft te maken over het eerste steentje dat met mach 3 op de voorbumper knalt.

Verder heeft de Ferrari onder meer een 360-gradencamera, elektrisch verstelbare stoelen, Apple CarPlay, een draadloze telefoonlader en een automatisch dimmende binnenspiegel. Allemaal handige foefjes die jouw Ferrari-avontuur extra makkelijk maken.











Gelukkig is hij ook nog snel

Onder de kap ligt een 3,9-liter V8 met 620 pk en 760 Nm. Daarmee flaneer je in deze cabrio in 3,4 seconden naar de 100 km/u en dat gaat door naar 320 km/u. De Roma Spider heeft trouwens vier zitplaatsen. Ferrari mag dat opschrijven en technisch gezien klopt het ook. Of je twee volwassenen achterin kwijt kunt zonder dat de rit eindigt in een familieruzie, is natuurlijk een ander verhaal.

Deze vrijwel nieuwe Ferrari Roma Spider staat dus voor 319.995 euro te koop op Marktplaats. Dat is een hoop geld voor een auto die je waarschijnlijk niet eens bij de supermarkt durft te parkeren. Maar ach, hij heeft wel PPF. Scheelt toch weer.

Heb jij een dikke portemonnee en heb je wel interesse? Dan kan je hier even gluren.

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