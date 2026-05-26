Deze oude Smart Fortwo had een nieuwprijs van bijna €60k!

Door de jaren heen zijn er diverse Brabus-uitvoeringen van Smartjes geweest, maar die waren niet allemaal even spannend. Vaak was het niet veel meer dan een Smart met Brabus-velgen. Dat is bij dit exemplaar anders!

Über-Smart

Op Marktplaats staat namelijk een heuse Brabus Ultimate 112. Dit is de ultieme versie van de tweede generatie Smart Fortwo. In een héél ver verleden (2009) is deze auto nog getest door Autoblog-stadsautospecialist Aimee.

Er staat nu een exemplaar van deze über-Smart op Marktplaats. Deze auto had een nieuwprijs van – hou je vast - € 57.383. Inmiddels zijn we wel wat gewend qua prijzen, maar zelfs voor hedendaagse begrippen is dit extreem duur. En destijds helemaal, want toen had je al een Smart Fortwo voor minder dan € 9.000. Oftewel: deze Brabus was zes keer zo duur als een normale Smart.











112 pk

Voor dat geld kreeg je wel een grondig verbouwde Smart. Om te beginnen is de motor flink gekieteld. Brabus wist 112 pk uit de driecilinder te persen. Dat is een serieuze upgrade. Standaard leverde de Fortwo slechts 45 tot 75 pk. Jammer genoeg is deze motor nog steeds gekoppeld aan de hemeltergend trage gerobotiseerde handbak.

Af fabriek was er ook een uitvoering leverbaar met Brabus-velgen, maar bij de Ultimate 112 ging de tuner nog een stapje verder. Deze auto is voorzien van moddervette meerdelige 18 inch velgen. Onder de auto’s van tegenwoordig oogt 18 inch gewoon lullig, maar onder deze Smart zijn het karrewielen. De auto is verder voorzien van een heuse widebody, andere bumpers en een Brabus-uitlaat.







Blauw carbon

Het interieur is ook onder handen genomen. In dit geval zien we blauw leer met contrasterende stiksels en zelfs blauw carbon. Niet de materialen die je doorgaans in een stadsautootje tegenkomt. Maar ja, een stadsautootje kost doorgaans ook geen 60 mille.

De nieuwprijs weten jullie inmiddels, maar wat moet je nog voor deze auto betalen na 17 jaar en 36.474 km? Dat zullen we vertellen: € 29.950. Dat is maar de helft van de nieuwprijs, maar het is nog steeds veel geld. Dan krijg je wel iets exclusiefs, want de naam Ultimate 112 slaat niet alleen op het vermogen, maar ook op het productieaantal. We zouden zeggen: sla je slag, op Marktplaats!