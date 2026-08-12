Dit is de duurste (en gaafste!) BMW van Marktplaats

De duurste BMW’s op Marktplaats zijn meestal niet veel duurder dan twee ton, maar deze keer staat er een BMW te koop die écht duur is. Maar die prijs is volledig gerechtvaardigd, want het gaat om een heuse BMW M1!

De M1 is de eerste supercar die BMW bouwde en tot op de dag van vandaag nog steeds de laatste. De motor is 'gewoon' een zes-in-lijn, maar wel een die speciaal voor de M1 was ontwikkeld en de eerste M-motor. Bovendien was het een middenmotor en daarmee kwalificeert de M1 als een heuse supercar.

Duits met een vleugje Italiaans

De BMW M1 heeft ook een stukje Italiaanse flair, want de auto is getekend door niemand minder dan Giorgetto Giugiaro. Bovendien was Lamborghini nauw betrokken bij de eerste fase van de ontwikkeling. Het was ook de bedoeling dat de auto gebouwd zou worden door Lamborghini, maar dat ging niet door vanwege financiële problemen bij de Italianen. BMW besteedde de productie daarom uit aan Baur, die we ook kennen van hun cabrio’s.













Dit schitterende donkerblauwe exemplaar is een van de eerste M1’s die van de band rolde. Of nou ja, het is de elfde. Dit exemplaar werd door BMW toegevoegd aan de persvloot. Deze auto heeft daarom in diverse magazines geschitterd en stond naar verluidt zelfs in de folder.

32 jaar bij dezelfde eigenaar

Nadat deze M1 voor zijn diensten werd bedankt, verdween de auto naar Californië, waar de auto maar liefst 32 jaar bij dezelfde eigenaar vertoefde. In 2016 keerde deze M1 toch weer terug naar Europa bij een Duitse eigenaar. En die heeft de auto weer in Nederland laten restaureren, bij Oldenzaal Classics. Zij hebben 450 uur in deze BMW gestoken om ‘m weer helemaal pico bello te maken. En nu wordt de auto ook vanuit Nederland verkocht.











De verkoop gaat eigenlijk via RM Sotheby’s Private Sales (vandaar ook de kentekenplaten), maar toch staat deze auto gewoon op Marktplaats. Je vraagt je misschien af: sinds wanneer zet RM Sotheby’s auto’s op Marktplaats? Nou, dat zit zo: Real Art on Wheels is actief op Marktplaats en zij werken tegenwoordig samen met RM Sotheby’s. Sterker nog, RM Sotheby’s heeft de toko overgenomen.

Prijs

Goed, wat moet dit absolute pareltje van een BMW kosten? Er wordt € 550.000 voor gevraagd. Daarmee is het de duurste BMW van Marktplaats, maar toch valt de prijs nog mee voor een icoon waar er maar 453 van gebouwd zijn. We hebben het al vaker geroepen, maar er gaat een moment komen dat je denkt: had ik maar een BMW M1 gekocht voor € 550.000.

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