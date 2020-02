Dit is de duurste F40 ooit

En ook meteen een van de vetste Ferrari’s ooit.

Als je eigenaar bent van een F40, bezit je al van een van de meest iconische Ferrari’s. Je hebt echter altijd baas boven baas. Gisteren is er namelijk iemand de nieuwe eigenaar geworden van deze waanzinnig gave F40 LM.

Deze auto begon zijn leven in 1987 als prototype en was daarmee dus een van de eerste F40’s. In 1992 werd de auto gekocht door coureur Rene Herzog. Hij was degene die auto om heeft laten bouwen naar zijn huidige vorm. Michelotto was verantwoordelijk voor de ombouw naar LM-speficatie. De auto produceert nu meer dan 700 pk en het gewicht ligt op 1.050 kg.

Na nog twee andere eigenaren gehad te hebben kwam de auto terecht bij het Franse Pilot-Aldix team. Chauvinistisch als ze waren, gaven ze de auto de kleur French Racing Blue. Het team racete met de F40 op Le Mans in 1995. Onder natte omstandigheden finishte het team op een twaalfde plaats in het algemeen klassement en een zesde plaats in de GT1-klasse. Verder dan dat is een F40 nooit gekomen op Le Mans.

De racecarrière van de F40 duurde tot 1996. Daarna kwam de auto in handen van diverse verzamelaars. De laatste jaren heeft de auto niet alleen maar binnen gestaan, want hij kwam nog in actie tijdens diverse klassieke race-evenementen.





Deze Ferrari heeft dus al heel wat eigenaren gekend en gisteravond kan daar weer een nieuwe aan toegevoegd worden. Toen vond namelijk de veiling van RM Sotheby’s in Parijs plaats. Deze F40 LM was een van de sterren van de show. De veilingmeester kon tevreden zijn want de auto leverde maar liefst €4.842.500 op. Nog niet eerder was er zo’n smak geld betaald voor een F40. Het is te hopen dat de nieuwe eigenaar de auto ook nog eens de sporen geeft. Het zou doodzonde zijn als anderen niet mee konden genieten van deze geweldige Ferrari.

Foto-credit: Stephan Bauer voor RM Sotheby’s