De duurste laadpaal van Nederland maakt elektrisch rijden peperduur

Je hoort regelmatig dat elektrisch rijden goedkoop is. Nou, dat ligt er echt net aan waar je die stekker in je auto steekt. Bij de duurste laadpaal van Nederland ben je voor één volle accu namelijk meer kwijt dan voor een tank benzine. En nee, die paal staat niet op de Zuidas, maar op een plek waar je hem het minst zou verwachten.

Heinenoord spant de kroon

Vergelijkingssite Overstappen.nl ging door de tarieven van alle openbare en semi-openbare laadpalen in Nederland heen, en stuitte zo op de duurste laadpaal van het land. De prijs van duurste laadpaal gaat naar een paal in Heinoord. Daar begint het laadavontuur met een tarief van € 1,39 per kWh. Heb jij een accu van 70 kWh? Dan ben je dus al gauw 97 euro kwijt. Dat is toch niet zo goedkoop als waar altijd over wordt gesproken.

En het is trouwens niet alleen Heinenoord. In maar liefst 146 van de 342 gemeenten staat er sowieso één laadpaal die meer dan een euro per kWh durft te rekenen. Dit zijn meestal semi-openbare palen bij bedrijven en hotels. En jij dacht dat de minibar duur was.

Binnen één gemeente is het prijsverschil tussen de goedkoopste en de duurste laadpaal gemiddeld bijna 50 euro per volle accu. Dat is nogal een verschil.

In het zuiden is het beter

Dus ja, Heinenoord moet je niet zijn als je goedkoop wil laden. Waar je wel moet zijn is onder de rivier. In Rucphen betaal je gemiddeld € 0,3793 per kWh, in Brunssum € 0,3810. Ook Sint-Michielsgestel, Beesel en Boekel blijven onder de 40 cent. Deze liggen alle vijf in Noord-Brabant of Limburg en een volle accu kost je daar nog geen 28 euro. Dat is toch best een verschil met Heinenoord.

In Enkhuizen is het dan weer ietsje minder. Daar ligt de gemiddelde prijs op € 0,7152 per kWh en betaal je dus voor een volle batterij ongeveer 50 euro. Dat is bijna het dubbele van Rucphen, maar ook weer ongeveer de helft van Heinenoord. Het is daar dus eigenlijk een soort van 'Oké'.

Maar ook in Sluis, Loon op Zand, Schouwen-Duiveland en Heemstede tik je ruim boven de 65 cent af. Een dagje Enkhuizen is best leuk, maar laad je auto dan vooral van tevoren op. Het landelijke gemiddelde ligt trouwens op € 0,4941.

Goedkoper dan thuis?

Veel gaan er vanuit dat thuis laden altijd het goedkoopste is. Met een variabel energiecontract betaal je nu gemiddeld € 0,3813 per kWh, oftewel 26,69 euro voor een volle accu. Met een dynamisch contract lag het gemiddelde begin november op € 0,4379. In Rucphen en Brunssum ben je aan de openbare paal dus goedkoper uit dan thuis, met welk contract dan ook. Heb je zonnepanelen of laad je slim, dan draait dat plaatje natuurlijk weer om.

Eén kanttekening: de kWh-prijs is niet de hele rekening. Starttarieven, parkeerkosten en de opslag van je laadpas komen er nog bovenop, en die tikken harder aan naarmate je korter laadt. Wij raden het dus aan om toch even de kleine lettertjes op de paal te lezen.

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