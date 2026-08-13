Dit is de duurste Mansory ooit

Pebble Beach is de plek waar de mooiste klassiekers ter wereld samenkomen en nieuwe fabrikanten pareltjes voor de liefhebbers onthullen. En dan is daar Mansory…

Want ja, ook Mansory is aanwezig op Pebble Beach. Zij hebben zich vergrepen aan de Bugatti W16 Mistral. Alsof je aftermarket onderdelen nodig hebt om jezelf te onderscheiden met een Bugatti waar er maar 99 van gemaakt zijn… Ze hebben zelfs het Bugatti-logo in de grille vervangen door een Mansory-logo. Dat is toch wel de downgrade van de eeuw.

More is more

Mansory heeft besloten dat de Bugatti Mistral een enorme taartschep en zes uitlaten nodig heeft. Verder hebben ze zo’n beetje alle carrosseriedelen vervangen door exemplaren met meer gaten, vouwen en flapjes. De designfilosofie van Mansory is immers: more is more.





















Mansory denkt zelfs dat ze een beter interieur kunnen maken dan Bugatti, want dat hebben ze volledig opnieuw bekleed. Alleen de W16 hebben ze ongemoeid gelaten. Zelfs bij Mansory kennen ze hun grenzen.

Duurste Mansory ooit

Van de Mansory Mistral wordt er maar één gemaakt, maar dat is al heel knap. Er is dus echt een Mistral-klant zo gek geweest om zijn auto langs Mansory te brengen. Terwijl je bij Bugatti ook al een one-off uitvoering kunt samenstellen.

Wat deze auto in totaal heeft gekost, weten we niet, maar een Mistral kost van zichzelf al 5 miljoen exclusief belastingen. En Mansory zal ongetwijfeld ook grof geld rekenen voor het ontwikkelen van een bodykit voor één specifieke auto. Ook al was er eerder al een Mansory Koenigsegg en een Mansory Chiron, dit is ongetwijfeld de duurste Mansory ooit.

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