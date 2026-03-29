Dit is de duurste Purosangue op Nederlands kenteken: €946k!

Om te stellen dat de Ferrari Purosangue als warme broodjes verkoopt in Nederland is misschien overdreven, maar toch staan er al 58 op gele platen. Dat valt niet tegen voor een auto die minimaal 5 ton kost. Vorig jaar is de vanafprijs zelfs gestegen naar 6 ton.

Als je dacht dat 6 ton veel geld was voor een SUV, hou je dan maar vast. Dit exemplaar – gespot door @tdvphotography – heeft namelijk €946.835 (!) gekost. Dat lees je goed: bijna een miljoen. Van alle 58 Purosangues op Nederlands kenteken is dit met afstand de duurste. Deze auto is ruim een ton duurder dan de nummer twee.

Tailor Made

Waarom deze Purosangue zo duur is? Je raadt het al: deze auto heeft een hele waslijst aan Tailor Made-opties. De kleur is bijvoorbeeld Rosso Taormina, een optie die naar verluidt 75 mille heeft gekost. Verder zien we felrode accenten en handgeschilderde Ferrari-schildjes.

Op de foto’s kun je ook een glimp opvangen van het interieur, dat uitgevoerd is in fraai bruin leer met alcantara. Ongetwijfeld zijn er in het interieur een hoop accenten die buiten de normale optielijst vallen. Eerlijk is eerlijk: de combinatie van de exterieur- en interieurkleur is erg fraai. Alleen jammer van de zwarte velgen.

Atmosferische V12

Goed, we kunnen eindeloos gaan kletsen over de kleur van de stiksels, maar het hoogtepunt van de auto blijft natuurlijk de V12. Die levert 725 pk, zonder enige hulp van turbo’s. Daarmee heeft Ferrari wel een uniek product in handen. De enige andere SUV die nog een V12 heeft is de Rolls-Royce Cullinan, maar die is natuurlijk een stuk tammer.

Deze peperdure Ferrari Purosangue lichten we deze week uit als Autoblog Spot van de Week.

