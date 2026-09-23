Dit is de duurste Renault van dit moment

De Renault Rafale is al twee jaar op de markt, maar het zou zomaar kunnen dat je die hele auto bent vergeten. Zoals wel vaker het geval is bij een Frans vlaggenschip, is de Rafale geen doorslaand succes. Dit jaar zijn er nog maar 197 op Nederlands kenteken gezet.

Renault lanceert nu een nieuwe versie, en die gaat de verkopen zeker geen boost geven. Deze is namelijk nóg duurder en bovendien gelimiteerd. Het gaat om de Rafale ‘hypnotic’. Deze uitvoering moet de exclusieve status en het karakter van het vlaggenschip naar nieuwe hoogten brengen, aldus Renault. Op één punt hebben ze in ieder geval gelijk, want exclusief is de Rafale zeker.

Matzwart













De Rafele hypnotic onderscheidt zich met zijn matzwarte lak, of eigenlijk moeten we zeggen: satijnzwart. Dat is heel exclusief, want dit is normaal een kleur die alleen merken als Mercedes, Bentley of Lamborghini af fabriek leveren. In onze ogen ziet het er nog steeds uit als een foute wrap uit 2008, maar misschien lopen wij gewoon achter.

De kleur is eigenlijk ook meteen het hoogtepunt van deze auto. Verder moet de Rafale hypnotic het vooral hebben van alcantara, rood-wit-blauwe stiksels en een speciale plaquette. De auto heeft 21 inch velgen en een onderstel dat is afgestemd door Alpine, maar dat heeft de ‘atelier Alpine’ uitvoering – die al in de prijslijsten stond – ook. Motorisch gezien is het de plug-in hybrid met 300 pk. Daarmee is het geen trage bak, maar het sportieve uiterlijk is toch een tikkeltje overdreven.

Prijs

Zoals we al zeiden is de Rafale hypnotic gelimiteerd: er worden 1.500 exemplaren gebouwd. In Frankrijk kost deze auto € 63.550. Een Nederlands prijskaartje is nog niet bekend, maar die zal waarschijnlijk niet veel afwijken van de Franse prijs. Daarmee is het de duurste Renault van dit moment. En nee, we zijn de Renault 5 Turbo 3E niet vergeten. Die auto wordt nog een stuk duurder, maar is nog niet op de markt.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover