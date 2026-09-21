Dit is de duurste schadebak van Nederland

De prijzen van een supercar met schade vallen eigenlijk altijd tegen. We hebben vandaag weer een leuke schadebak gevonden: een heuse 12Cilindri. Dit is meteen de duurste schadeauto van Nederland.

De 12Cilindri is nog een nieuwe verschijning op de Nederlandse wegen, maar toch rijden ze alweer langer rond dan je denkt. Dit exemplaar staat sinds maart 2025 op kenteken, oftewel al anderhalf jaar. In die tijd is er 10.525 kilometer mee gereden.

Helaas is de auto niet lang schadevrij gebleven. Op het eerste oog lijkt de schade beperkt, maar als je de balans gaat opmaken is het nog een flink lijstje. Om te beginnen liggen de voor- en rechterzijruit eruit en verder zijn de voorbumper, motorkap, A-stijl, het rechterportier, de rechterbuitenspiegel en de velg rechtsvoor beschadigd. Zo’n lijstje loopt bij een Ferrari al snel in de papieren.

















De eigenaar heeft dus maar besloten om de Ferrari als schadebak te verkopen in plaats van zelf te laten repareren. De auto is overigens van Thijs Timmermans geweest, die in mei een loeiharde klapper maakte met zijn 812 Competizione. Het lijkt erop dat er een beetje gerommeld is met de tenaamstelling van deze auto, want als we het schadebedrijf niet meetellen is deze Ferrari 11 (!) keer overgeschreven tussen verschillende bedrijven sinds maart 2025.

Enfin, dan nu de hamvraag: wat moet deze 12Cilindri nog kosten? Deze auto wordt voor € 419.950 aangeboden bij Boonstra Schadevoertuigen. Dat is heel veel geld voor een schadebak, maar toch is er flink afgeschreven op deze auto. De nieuwprijs was namelijk € 630.715. Dat is toch dik twee ton afschrijving.

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