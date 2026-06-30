Dit is de echte reden waarom mensen schermen in hun auto's haten

Het lijkt erop dat het wereldwijde autojournaille een hetze heeft opgezet tegen de autofabrikant die ervoor kiest om meer schermen in hun voertuigen te plaatsen. De oproep voor meer knoppen wordt dan ook steeds harder. En het is niet alsof deze herhaaldelijke klacht uit de lucht komt vallen, want naast eenvoudigere bediening van de auto en een hogere veiligheid, is er nog iets waarom mensen hun schermen steeds meer beginnen te haten.

Vanuit het oogpunt van de fabrikant begrijpen we de verschuiving naar schermen. Het is simpelweg veel goedkoper om een lading knoppen op een scherm te maken, dan ze fysiek in het interieur te verwerken. En toegegeven, we maken ook wel eens mee dat dit inderdaad prima werkt. Maar daar zit het euvel niet. Het gezeur begint vooral als die software gebrekkig of geheel stopt met werken. Iets wat nogal vaak voor blijkt te komen.

Bijna de helft van de schermen werkt slecht

De Amerikanen van J.D. Power bekeken in hun 2026 Initial Quailty Study hoeveel problemen auto's in de eerste 90 dagen na aflevering beginnen te vertonen. Daaruit blijkt dat, schrik niet, 44,4 op de 100 auto's terug naar de dealer moet met problemen aan het infotainmentsysteem.

Het grootste probleem lag bij de verbindingsproblemen en daardoor de werking van Apple CarPlay en Android Auto. 6,1 op de 100 voertuigen moest nagekeken worden om dit te verhelpen. Volgens de onderzoekers ligt dat vooral aan het feit dat automakers de snelheid van ontwikkelingen op het gebied van consumentenelektronica niet kunnen bijbenen. De verschillen worden steeds groter, waardoor er dus vaker problemen ontstaan omdat de twee verschillende systemen meer moeite hebben met elkaar begrijpen.

Ook de apps op je telefoon doen het niet best

En dat gaat dan weer verder dan enkel de kwakkelende infotainmentsystemen die voor irritaties zorgen. De onderzoekers stellen namelijk dat ook connected-apps vaker problemen beginnen te ondervinden. Apps waarmee je de deuren van je auto kunt ontgrendelen of de klimaatinstellingen vanaf je bank alvast kunt instellen, ondervinden meer connectieproblemen.

Oh, en als je nu nog steeds denkt dat het wereldwijde autojournaille overdrijft over de wens voor meer knoppen: 46 procent van de mensen die in dit onderzoek ondervraagd werd over hun ervaring met schermen, geeft aan dat ze het onveilig vinden. Met name omdat schermen de neiging hebben om meer af te leiden en dus voor meer gevaarlijke situaties zorgen.

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