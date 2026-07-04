Dit is de eerste elektrische Alpine A110

Alpine gunt de wereld een eerste blik op de derde generatie van de A110-sportauto. De Franse sportwagenfabrikant heeft de eerste officiële beelden gedeeld van de ‘Alpine A110 Future’, het rijdende ontwikkelingsmodel. Deze mule dient als rijdend laboratorium voor de techniek van de toekomst en beleeft binnenkort zijn publieksdebuut.

Op de eerste vrijgegeven beelden is de A110 FUTURE van de zijkant en van bovenaf langs de flank te zien. Hoewel het hier om een prototype gaat dat volgepropt zit met gloednieuwe technologie, blijft het uiterlijk onmiskenbaar dat van een A110. Het compacte sportwagensilhouet is nagenoeg intact gebleven. Ondanks een overstap op een elektro-aandrijflijn houdt de A110 zijn proporties en vloeiende lijnen van een sportauto met een middenmotor. Goed werk, Alpine!

Alpine Performance Platform (APP)

Onderhuids breekt er met de derde generatie een nieuw tijdperk aan. Het APP is de basis: een geavanceerde, lichtgewicht aluminium architectuur die specifiek is ontworpen om de technische uitdagingen van een elektrische sportwagen te tackelen zonder dat dit ten koste gaat van het rijgedrag.

Alpine maakt verschillende keuzes om de dynamiek van de uitgaande A110 te evenaren. Zo zijn de accu’s iet als één grote plaat in de bodem gelegd, maar opgedeeld in twee afzonderlijke pakketten. Dit zorgt voor een gewichtsverdeling van 40 procent vóór en 60 procent achter. Tevens is er een 800-volt architectuur die zowel het gewicht als de laadtijden tot een minimum moet beperken.

De elektrische A110 heeft ‘3-in-1' e-as met twee elektromotoren op de achteras. Er zit daar ook een SiC-omvormer (siliciumcarbide) die zorgt voor een snelle en nauwkeurige vermogensafgifte aan de achterwielen. Tot slot moet een volledig aluminium wielophanging en nieuw geïntegreerde rem- en stuursystemen het pure, lichtvoetige Alpine-DNA waarborgen.

Het is nog de vraag of er ook een benzine-A110 van de volgende generatie komt, maar als die er komt, zal die niet voor Europa worden gebouwd. Wat in elk geval wel vaststaat, is dat de nieuwe architectuur deuren opent voor carrosserievormen die de huidige generatie nooit heeft gekend. Naast de bekende coupé-vorm wordt er achter de schermen namelijk ook gewerkt aan een Roadster en een meer 2+2-variant met een kleine achterbank.

Publiekelijk debuut

Je hoeft niet lang te wachten om de A110 FUTURE in actie te zien. Tijdens het Goodwood Festival of Speed zal het prototype dagelijks de beroemde heuvelklim voltooien. Op donderdag 9 juli organiseert het merk een parade waarbij de toekomst hand in hand gaat met A110-modellen uit het (rally)verleden. Hopelijk doen ze een beetje rustig aan met de A110 van de toekomst. Het zou namelijk niet het eerste rijdende lab zijn dat zich verkijkt op Goodwood .

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