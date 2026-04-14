Rolls-Royce Project Nightingale: duurste EV ooit?

Er is geen Phantom Drophead of een Dawn meer, dus Rolls-Royce zit al een tijdje zonder cabrio’s. Daar komt nu verandering in met de Project Nightingale. Het slechte nieuws: deze auto wordt in beperkte oplage gebouwd en is daarom ook exorbitant duur. Denken we.

De Project Nightingale moet je zien als een nieuwe coachbuild creatie van Rolls-Royce, zoals ze eerder de Sweptail, Boattail en Droptail hadden. Van die auto’s werden er echter maar 1 tot 3 gebouwd. Je zou dus denken dat de Project Nightingale ook een few-off is, maar nee, hier worden er 100 van gebouwd. Dat is nog steeds geen massaproductie, maar deze auto is dus een stuk minder exclusief dan de eerdergenoemde ‘Tails’.

Boot op wielen

Qua formaat is het een waardige opvolger van de Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé. Het is namelijk een gigantisch slagschip van 5,72 meter lang, maar dan met twee zitplaatsen. Dichter bij een boot op wielen kom je niet. Over de wielen gesproken: Rolls-Royce heeft 24 inch (!) jetsers gemonteerd, omdat 20 inch wielen eruit zouden zien als winkelwagenwieltjes onder deze auto.

Een longtail is een terugkerend thema bij de coachbuildprojecten van Rolls-Royce, want ook de Project Nightingale heeft een lange staart. Dit is allemaal historisch te verantwoorden, maar het voelt wel als een herhaling van zetten. En het maakt de Boattail en Droptail ook minder speciaal. Terwijl mensen daar meer dan 20 miljoen (!) voor betaald hebben.











Chinese look

Wat we nog niet eerder hebben gezien bij Rolls-Royce zijn de smalle, rechtopstaande koplampen. Daardoor voelt de auto meer aan als een Chinese wannabe dan als een echte Rolls-Royce. Ook de achterlichten zien eruit alsof ze regelrecht uit de schappen van Lynk & Co komen.

Het interieur is gelukkig niet Chinees. Dit is gewoon vertrouwd Rolls-Royce. Het dashboard komt grotendeels overeen met de Ghost en de Spectre. Er zijn ook sterren te vinden in het interieur, alleen deze keer niet in de hemel. Bij de Project Nightingale zijn 10.500 lampjes in de deuren en achter de stoelen geplaatst. Dit is volgens Rolls-Royce een visuele vertaling van vogelgezang. Goed dat ze dat er even bij zeggen, want dat hadden we zelf niet geraden.

Elektrisch

Over de aandrijflijn kunnen we kort zijn: de auto is elektrisch. Dat is ook meteen alle informatie die we krijgen. Zaken als range en vermogen vond Rolls-Royce niet nodig om te vermelden, dus we moeten er maar vanuit gaan dat dit ‘voldoende’ is.

We hebben al vaak geroepen dat een elektrische aandrijflijn perfect past bij een Rolls-Royce. De souplesse en stilte van een elektrische aandrijflijn is precies hetgeen waar Rolls-Royce altijd al naar gestreefd heeft. Toch is het een gewaagde zet dat deze auto geen V12 heeft gekregen. Het is namelijk de vraag of verzamelaars echt in de rij staan voor een extreem dure limited edition, als deze elektrisch is.

Prijs?

Je kunt overigens niet zomaar een Project Nightingale bestellen. Dit gebeurt alleen op uitnodiging. Oftewel: het is eer als je auto mág kopen. Rolls-Royce neemt dus dezelfde arrogante houding aan als Ferrari, maar kennelijk kunnen ze het zich veroorloven. Of zouden zichzelf toch overschatten en hebben ze straks moeite om 100 peperdure elektrische auto’s te slijten? We gaan het meemaken.

We zeggen wel de hele tijd dat het een zo duur auto is, maar de prijs wordt – zoals gewoonlijk – niet gecommuniceerd door Rolls-Royce. We hebben echter een vermoeden dat het een bedrag is met zeven cijfers voor de komma. Het kan bijna niet anders of dit is een van de duurste elektrische auto’s die je kunt kopen.