Dit is de eerste Ferrari 849 Testarossa op Nederlands kenteken!

Zoals jullie inmiddels gewend zijn, duiken we iedere maand in de nieuwe RDW-registraties. Ook deze maand zaten er weer een paar interessante nieuwere en oudere modellen tussen.

Ferrari 849 Testarossa

Ferrari's naamgeving is altijd ondoorgrondelijk. Zo besloten ze voor de doorontwikkeling van de SF90 opeens de iconische naam Testarossa weer af te stoffen. Inmiddels staat het eerste exemplaar op Nederlands kenteken. Sterker nog: de eerste twee. Maar er kan er maar één de eerste zijn, en dat is dit rode exemplaar. De gelukkig eigenaar is @nlcollector_, die ook een rode Aston Martin Valkyrie Spider, een Lamborghini Revuelto, een 812 Superfast en een Purosangue in bezit heeft.

Deze auto heeft € 723.820 gekost en is daarmee een stuk duurder dan de SF90. Die was namelijk al vanaf 4,5 ton te krijgen. Dit exemplaar is wel voorzien van dure opties, zoals het Assetto Fiorano-pakket. Dit omvat onder meer twee aparte spoilertjes achterop en extra carbon onderdelen. De auto is uitgevoerd in klassiek Rosso Corsa, maar dan wel met rode striping over het dak en een blauw interieur.

Audi RS5

Met de nieuwe RS5 heeft Audi voor het eerst in lange tijd weer eens een model onthuld waar je als petrolhead vrolijk van wordt. Een dik uiterlijk, nog steeds een V6 en dankzij het hybride gedeelte een gunstig prijskaartje. De RS5 Avant is maar liefst € 43.000 goedkoper dan de M3 Touring. De vanafprijs is € 121.990.

Toch is het eerste exemplaar op Nederlands kenteken ietsje duurder. Die kost namelijk € 154.915. Dit is de persdemo, dus die zit logischerwijs lekker in de opties. Zo heeft dit exemplaar keramische remmen à € 10.860, het Sportpakket à € 8.450 en het optiekpakket ‘carbon camouflage mat’ à € 5.660. Dan loopt de prijs snel op. Maar dat geld voor de M3 natuurlijk net zo goed. We verwachten dus dat er nog veel RS5’s op dit eerste exemplaar zullen volgen.

Kia K4

© Hedin Automotive

Geen exoot, maar wel een interessante nieuwkomer is de Kia K4. Dit is een nieuwe naam, maar het is de opvolger van de welbekende Kia Cee’d. Naast 80 crossovers heeft Kia nu ook weer een traditionele C-segment hatchback in het gamma. Én een stationwagen, want de K4 is er ook meteen als Sportswagon.

Prijzen voor de Kia K4 beginnen bij € 33.995. De Sportwagon is € 1.500 duurder. De K4 heeft dezelfde moderne designtaal als de EV-modellen, maar dan met traditionele proporties. Daar zou best wel eens een doelgroep voor kunnen zijn in Nederland.

Rimac Nevera

We hebben helaas geen beeld, maar deze aanwinst is toch wel de moeite waard om te delen: er staat een nieuwe Rimac op Nederlands kenteken! Michel Perridon had zich in 2024 over laten halen om een Rimac Nevera te kopen en nu is er zowaar een tweede exemplaar bijgekomen.

Aangezien de RDW de kleuren zwart en groen heeft genoteerd, is de kans groot dat het om een Time Attack gaat. Met die special edition vierde Rimac het feit dat ze een recordsnelheid van 275,74 km/u hebben gehaald. Dat klinkt misschien niet zo indrukwekkend, maar we moeten er even bij vermelden dat de auto achteruit reed. In Nederland zijn we fan van achteruitrijden, dus het is niet meer dan passend dat een van de twaalf exemplaren op Nederlands kenteken staat. Prijskaartje? € 2.783.687. Daarmee is deze Rimac goedkoper dan die van Perridon, want die kostte € 2.824.140.

Cadillac ELR

Wel een primeur, maar geen nieuw model: de Cadillac ELR. Dit model bestaat al sinds 2013, maar nu staat pas het eerste exemplaar op Nederlands kenteken. Dat is niet zo gek, want deze auto is nooit geleverd in Europa en er zijn er überhaupt maar 2.958 van gebouwd. Een ware exoot dus. En het leuke is: de eigenaar is een Autoblog-lezer. Je kunnen dus binnenkort een Mijn Auto-video verwachten met deze Cadillac.

Onder het exotische uiterlijk gaat overigens bekende techniek schuil. In technisch opzicht is de Cadillac ELR namelijk een broertje van de Chevrolet Volt en de Opel Ampera, die wél in Nederland zijn geleverd. Het is dus een plug-in hybride met een 1,4 liter viercilinder en een 16,5 kWh accu. Geen spannende aandrijflijn, maar toch is deze Cadillac ontzettend cool. Alleen al omdat het de enige in Nederland is. Daarmee is deze auto gewoon zeldzamer dan een Rimac Nevera!

Porsche 911 Singer

Foto: @berend1995, via Autoblog Spots

Een Porsche 911 op Nederlands kenteken is niet bepaald een primeur, maar dit is een bijzonder exemplaar. Deze 911 uit ’89 is namelijk ‘Reimagined by Singer’. Op deze 964 is dus het bekende recept toegepast: een klassieke look met gemoderniseerde techniek. Achterin ligt een 4,0 liter blok. Dit exemplaar is fraai uitgevoerd in de Ferrari-kleur Verde Zeltweg, met een crèmekleurig interieur.

De ombouw heeft in 2022 plaatsgevonden en sindsdien is er maar 1.000 kilometer mee gereden. De auto is recent geveild via RM Sotheby’s, maar dat was helaas een gesloten veiling. We weten dus niet wat deze auto precies gekost heeft, maar reken op een bedrag met zeven cijfers voor de komma.