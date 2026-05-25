Dit is de eerste Lamborghini Temerario op Marktplaats (en de prijs valt niet mee)

Een Lamborghini Huracán is niet moeilijk te vinden. Alleen op Marktplaats worden al 22 exemplaren aangeboden. Een Temerario is nog wat lastiger te vinden, maar nu is het eerste exemplaar op Marktplaats opgedoken.

Deze auto is volledig zwart-wit uitgevoerd. We zien zelfs geen remklauwen of stiksels in een contrasterende kleur. Op een Lamborghini zien we toch liever een fel kleurtje, maar eerlijk is eerlijk: deze spec heeft ook wel wat. Je krijgt een beetje een Stormtrooper-idee.

Geen V10

Het grootste probleem van de Temerario is natuurlijk dat er geen V10 meer achter de voorstoelen ligt. Met een V8 is natuurlijk niks mis – de concurrentie van Ferrari had ook altijd een V8 – alleen klinkt deze motor nogal tam. Maar wellicht doet een aftermarket uitlaat wonderen.















Qua vermogen zul je in ieder geval niks tekortkomen. Dankzij drie elektromotoren heeft de Temerario een vermogen van 920 pk. Negenhonderdtwintig pk. Terwijl de Temerario nota bene het instapmodel is van Lamborghini.

Wat deze auto verder nog mist, is het Alleggerita Package, wat onder meer bestaat uit carbon velgen en diverse aerodynamische onderdelen van CFRP. Maar je kunt ook prima zonder deze optie, want het scheelt maar 25 kg. Op een totaalgewicht van bijna 1.700 kg is dat een druppel op een gloeiende plaat.

Prijs

Dan nu het prijskaartje. De auto wordt op Marktplaats aangeboden voor € 368.500. Dat klinkt als een realistische prijs, zeker als je bedenkt dat de Huracán een vanafprijs had van minder dan 3 ton. Maar helaas: dit is de netto exportprijs. De werkelijke prijs is € 525.000. Uiteraard gaat het om een praktisch nieuw exemplaar met 1.500 kilometer, maar toch valt de prijs niet mee. Maar ja, de Temerario is nog vrij schaars, dus dit is een gevalletje ‘beter duur dan niet te koop’.