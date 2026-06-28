Deze Ferrari 458 wil graag een Enzo zijn

De Ferrari 458 is hard op weg een klassieker te worden. De laatste Ferrari met atmosferische V8, nog ontworpen door Pininfarina… enfin, dat hoeven we verder niet uit te leggen. Dit is dus een auto die je origineel wilt houden, zou je denken.

Spotter @joosstra kwam echter een Ferrari 458 Spider tegen, met een complete Mansory-bodykit. Dit is een heuse Mansory Siracusa. Een typische auto waar de Arabieren tijdens de zomer van 2013 mee door het centrum van Londen reden. Maar niet een auto die je in 2026 in Nederland verwacht. De auto is vers geïmporteerd, dus het zou ook zomaar kunnen dat deze Ferrari afkomstig is uit de zandbak (even oneerbiedig gezegd).

Enzo-neus

Mansory was destijds nog íétsje terughoudender dan dat ze nu zijn, maar subtiel kunnen we deze bodykit niet noemen. Met name de neus is stevig verbouwd. De voorbumper is overduidelijk geïnspireerd op c.q. afgekeken van de Enzo. Verder is de neus voorzien van een flinke dosis extra carbon.

De achterbumper is voor Mansory-begrippen heel ingetogen. Deze sluit zowaar mooi aan op de rest van het design. Helaas hebben de karakteristieke drie uitlaten het veld moeten ruimen ten faveure van twee vierkante exemplaren. Daarnaast heeft Mansory een gigantische carbon diffuser gemonteerd en een carbon spoiler. Verder mogen een setje Mansory-velgen niet ontbreken.

Eerste in Nederland

We zullen maar geen poll doen tussen deze Mansory Siracusa en een originele 458, want dan wordt de uitslag waarschijnlijk een beetje pijnlijk. Uniek is deze auto in ieder geval wel, want voor zover we weten is dit de allereerste keer dat er een Mansory 458 op Nederlands kenteken staat.

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