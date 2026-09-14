Dit is de eerste straatlegale elektrische step in ons land

We hebben het hier al vaker over fatbikes gehad en de de wens om daar een helmplicht voor in te voeren. Maar er is nog een categorie op de weg waar veel over te doen is. Dat is de elektrische step.

Op vakantie kun je in alle grote steden zo'n kekke elektrische step huren om mee door de straten te scheuren. In Nederland zijn deze vervoermiddelen echter verboden op de openbare weg. Tot nu dan. Want met deze elektrische step is de eerste straatlegale elektrische step in Nederland een feit.

Segway Ninebot Max G3 NL

Het merk Segway heeft de primeur en stuurt ons een ronkend persbericht. Deze Ninebot Max G3 NL is, zoals het NL in de naam al doet vermoeden, speciaal voor de Nederlandse markt en de nukken van de RDW aangepast. Helemaal naar onze wet- en regelgeving voor elektrische voertuigen. Dat betekent onder andere dat de step is uitgevoerd met richtingaanwijzers, spiegels én een kentekenplaat. Helemaal speciaal voor ons!

De regelgeving in ons land biedt op deze manier de mogelijkheid om een RDW goedkeuring te krijgen op een elektrische step. Met die RDW stempel, een kenteken en een verzekering mag je ermee het fietspad op. Je moet minimaal 16 jaar zijn, de step moet op naam staan en een helm is vooralsnog niet verplicht. Al adviseren de verantwoordelijke marketingjongens van Segway dat uiteraard wel (wij overigens ook).

Specificaties

Wat kan die step? Nou hij kan hellingen tot 30 procent aan, dus dat is in Nederland helemaal top. De topsnelheid is 25 kilometer per uur en op een volgeladen 597 Wh batterij kom je op die topsnelheid toch nog 60 kilometer ver. Doe je het wat rustiger aan met 15 kilometer per uur, dan is 75 kilometer zelfs mogelijk. Als je dan drie kilometer van je werk woont is een werkweek te doen op één lading.

Maar goed je kunt hem ook gewoon 's avonds aan het stopcontact halen en dan is ie in 3,5 uur weer helemaal vol. Gaat dat niet snel genoeg, dan kun je ook een dual-inputlader aanschaffen en dan kan het in 2,5 uur. Hij is voorzien van 11 inch zelfdichtende banden, een 500 watt elektromotor met een piekvermogen van 2.000 watt. Het geheel weegt in totaal 26,3 kilogram en is eenvoudig inklapbaar als je hem mee wil nemen in bijvoorbeeld de trein.

Met die snelheiden heeft ie ook schijfremmen voor en achter, dubbel hydraulische veren voor en dubbel instelbare hydraulische vering achter. Er is een 6W koplamp, richtingaanwijzers voor en achter, remlichten en twee spiegels.

Scherm

Aan een kleurendisplay is ook gedacht. Op het stuur zit namelijk een 2,4 inch TFT-display dat alle ritinformatie toont. Die is te koppelen aan de Segway Mobility-app op je telefoon en kun je ook gebruikmaken van navigatie. Deze navigatie is ontwikkeld in samenwerking met kaartleverancier HERE en is het eerste jaar gratis. Via de Segway Mobility-app werkt Segway AirLock, waarmee de step automatisch ontgrendelt zodra de eigenaar ernaartoe loopt. Daarnaast is Apple Find My geïntegreerd in de step.

Voor iedereen die minder dan 130 kilogram weegt is de Segway Ninebot Max G3 vanaf nu aan te schaffen. Een rijbewijs is niet nodig, 999 euro wel.