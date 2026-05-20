Dit is de elektrische AMG GT 4-Door: 1.169 pk, 600 kW snelladen en V8-geluid!

We worden al maanden doodgegooid met teasers, dus we zijn heel blij dat hij eindelijk hier is: de gloednieuwe Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé! Dit is de eerste EV die volledig door AMG is ontwikkeld.

De elektrische AMG GT 4-Door is in feit de productieversie van de Concept AMG GT XX die we vorig jaar te zien kregen. De belangrijkste verschillen met de concept car zijn de LED-strip tussen de koplampen (à la CLA) en het feit dat deze auto wél een achterruit heeft. Verder is het uiteindelijke product net zo opvallend als de concept.

Axiale fluxmotoren

Het uiterlijk is imposant, maar de techniek is pas echt imposant. De axiale fluxmotoren van de concept car hebben namelijk het productiestadium gehaald. Deze zijn compacter, lichter en krachtiger dan de radiale fluxmotoren die normaal gebruikt worden. Dit is de eerste keer dat axiale fluxmotoren worden toegepast op een volledig elektrische auto. De AMG GT heeft twee van deze motoren op de achteras en eentje op de vooras.

Hoeveel vermogen deze leveren? Dat hangt er vanaf welke versie je kiest. De AMG GT 55 levert 816 pk en 1.800 Nm aan koppel. Daarmee knal je in 2,5 seconden van 0 naar 100 km/u (sneller dan een AMG One!) en de topsnelheid is 300 km/u.

De AMG GT 55 lijkt ons eigenlijk wel snel genoeg, maar dan is er ook nog de AMG GT 63. Die heeft 1.169 pk en 2.000 Nm aan koppel. In dat geval doe je slechts 2,1 seconde over de sprint van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid blijft gelijk, met 300 km/u. Moet je trouwens wel even het optionele Drivers Package aanvinken.

V8-geluid

De AMG GT is dus idioot snel, maar wat heb je aan snelheid zonder beleving? Daar hebben ze bij AMG ook over nagedacht en ze kwamen tot de conclusie: deze auto heeft V8-geluid nodig. Als je de zogeheten AMGFORCE S+-modus activeert word je getrakteerd op het vertrouwde AMG V8-geluid, inclusief gesimuleerd schakelen. Volgens Mercedes voelt het alsof je écht in een auto met een V8 zit. Dat is moeilijk te geloven, maar we stellen ons oordeel uit tot we in de auto gereden hebben. Misschien heeft Mercedes wel een briljante vondst gedaan.

Mercedes heeft ook werk gemaakt van de aerodynamica. De AMG GT 4-Door heeft niet alleen een actieve spoiler, maar ook actieve elementen aan de onderkant. Deze worden alleen geactiveerd bij hoge snelheden: het eerste element bij 120 km/u en het tweede bij 140 km/u. Dit zorgt ervoor dat de auto aan de weg wordt gezogen. Verder heeft de auto ook nog actieve louvres in de voorbumper. Ook het onderstel is zeer geavanceerd, met actieve luchtvering en meesturende achterwielen.

600 kW snelladen

De 800V-architectuur van Mercedes kennen we inmiddels, maar met deze auto gaan de Duitsers weer een paar stappen verder. De AMG GT kan snelladen met 600 (!) kW. Dat is bijna dubbel zo snel als een Taycan, die met maximaal 320 kW kan snelladen. De kanttekening is natuurlijk dat er nog niet of nauwelijks laadpalen zijn die dit aankunnen. Mercedes loopt dus op de zaken vooruit. Maar áls je kunt laden met 600 kW, dan heb je er 460 kilometer bij in 10 minuten.

De AMG GT 4-Door is ook voorzien van een compleet nieuwe accu, die ontwikkeld is met behulp van het Formule 1-team. Deze accu is vooral gericht op performance. Oftewel: je kunt vaak achter elkaar het bizarre vermogen aanspreken zonder dat de boel oververhit raakt. Met deze EV moet je dus gewoon het circuit op kunnen. Er is zelfs een speciale Track Pace-functie, waarmee je allerlei relevante data voor een circuitrit op je scherm krijgt.

De accu heeft een capaciteit van 106 kWh en de actieradius komt – afhankelijk van de uitvoering – uit op 596 tot 700 kilometer. Dat valt dan weer een beetje tegen voor een gestroomlijnde auto met zo’n grote accu. Maar goed, de prioriteiten liggen dus elders bij de AMG GT. Als je zoveel mogelijk range wil, koop je maar een EQS.

Interieur

Mercedes-interieurs zijn vaak een gevalletje copy paste, maar de elektrische AMG GT krijgt een uniek interieur. Dit kregen we in maart al te zien, maar we nemen het nog even met jullie door. Wat vooral opvalt is het centrale scherm (14 inch), dat richting de bestuurder is gedraaid. Toch is ook de bijrijder niet vergeten, want die heeft een eigen scherm (ook 14 inch).

De middentunnel eindigt in dit geval vrij letterlijk in een tunnel onder het dashboard. Op de middentunnel zijn drie draaiknoppen te vinden: Response Control, Agility Control en Traction Control. Daarmee kun je de rijeigenschappen aanpassen. Mercedes noemt dit de Race Engineer Control Unit en dit is gekoppeld aan een van de krachtigste chiptechnologiëen op de markt.

Mercedes heeft dus alles uit de kast getrokken voor de eerste echte elektrische AMG, inclusief V8-geluid. Of dat genoeg gaat zijn om AMG-klanten over de streep te halen? We gaan het meemaken!