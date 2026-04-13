Dit is de enige Donkervoort F22 op Marktplaats!

Helaas, helaas: de Audi-vijfcilinder gaat met pensioen. Gelukkig ging Donkervoort nog één keer helemaal los met de bekende krachtbron in de waanzinnige F22. Nieuw was dit apparaat al vrij onbetaalbaar en op de tweedehandsmarkt geldt daar eigenlijk hetzelfde voor.

We komen een Donkervoort F22 op Marktplaats tegen die stamt uit 2024. In zijn tweejarige leven is er nog maar 894 kilometer mee gereden. De carrosserie heeft een vrij basale zwarte kleur wat de goudtint van de wielen met gele remklauwen er extra doet uitspringen. Het Twin Targa-dak is van carbon en in de auto zit je op koolstofvezel kuipstoelen. Ruimte is er niet veel, laat staan comfort in het met alcantara gevulde interieur, maar daar draait het bij deze auto niet om.





















Onder de XXL-motorkap ligt de bekende 2,5-liter vijfpitter. In de F22 produceert ie 500 pk en 640 Nm. Schakelen doe je zelf via een vijftraps transmissie. Binnen 2,5 seconden zit je aan de 100 km/u, maar bij Donkervoort is juist de bochtensnelheid belangrijker. Het bakje van nog geen 750 kilo trekt zijwaartse krachten van meer dan 2G in bochten. Voor wie het toch wil weten: de topsnelheid in een rechte lijn is 290 km/u.

Prijs van de Donkervoort