Deze limited edition racesimulator kost meer dan jouw auto

Een Aston Martin Valkyrie kost normaal gesproken ongeveer evenveel als een vrijstaande woning op een leuke plek. Dat maakt de nieuwe Valkyrie van Aston Martin ineens een koopje. Voor slechts 68.000 euro kun je er namelijk eentje kopen. Voordat je direct de dealer belt: er zit geen motor in. Sterker nog, er zitten niet eens wielen onder. Je kunt hem niet starten, niet verzekeren en ook niet per ongeluk in een sloot parkeren. Wel kun je er heel hard mee racen vanuit je woonkamer. Aston Martin heeft namelijk een speciale Le Mans-editie van zijn exclusieve racesimulator onthuld. En zoals dat hoort bij alles waar Valkyrie op staat, is ook dit apparaat compleet gestoord.

Le Mans zonder regenpak

Deze prijzige simulator is gebaseerd op de AMR-C01-R, een apparaat dat ergens tussen een racesimulator, een kunstobject en een extreem dure relatie-test in zit. Deze speciale Hypercar Edition is ontwikkeld ter ere van Aston Martins Valkyrie-programma op Le Mans. Daarom kun je hem bestellen in dezelfde kleurstellingen als de auto's met startnummers 007 en 009. Er worden slechts 24 exemplaren van gebouwd. Dat zijn er net genoeg om exclusief te zijn en net te weinig om ooit tweedehands betaalbaar te worden.

Het goede nieuws: je hoeft niet naar Frankrijk om Le Mans te ervaren. Het slechte nieuws: je zit nog steeds in je woonkamer.











Het stuur kost waarschijnlijk meer dan jouw auto

Het absolute hoogtepunt is denk ik wel het stuur. Dat lijkt rechtstreeks uit de echte Valkyrie-raceauto te zijn getrokken. Koolstofvezel, aluminium, displays, schakelflippers, verlichte knoppen; alles zit erop. Het is waarschijnlijk ook het enige stuur ter wereld waarbij je bang bent om er met je vette klauwen aan te zitten nadat je net een hele bucket KFC hebt gegeten. De zitpositie is eveneens gebaseerd op de echte Valkyrie. De bestuurder ligt bijna horizontaal in een koolstofvezel monocoque die meer raceauto uitstraalt dan sommige daadwerkelijke raceauto's. Kortom: als je altijd al wilde weten hoe het voelt om een Le Mans-racer te besturen zonder de kans op fysieke schade, dan is dit je kans.

68 mille en hij beweegt niet eens

Voor dat bedrag krijg je overigens geen hydraulische bewegingen, geen motion platform en geen simulator die je organen een nieuwe plek probeert te geven tijdens een virtuele crash. Je krijgt wel een 49-inch Samsung-scherm met 240 Hz, een Nvidia RTX 50-serie videokaart, een Intel-processor, 32 GB werkgeheugen en een SSD van 2 TB. Maar het blijft natuurlijk vrij bijzonder dat Aston Martin 68.000 euro vraagt voor een apparaat dat net zoveel bewegende onderdelen heeft als een elektrische tandenborstel.

Voor hetzelfde geld koop je een ASTON MARTIN, BMW M2 of een 911 waar je daadwerkelijk boodschappen mee kunt doen. Aan de andere kant: met deze Valkyrie hoef je nooit te tanken, nooit naar de APK en nooit uit te leggen waarom je 140 km/u reed waar je 100 mocht.

Je hoeft alleen af en toe uit te leggen waarom er ineens een koolstofvezel ruimteschip naast de eettafel staat.