Deze bizarre sedan met vleugeldeuren en 850 pk is een echte productieauto!

Na een boel olie, het WK-voetbal in 2034 en een F1-race heeft Saoedi-Arabië nu ook een eigen automerk genaamd Ceer Automotive. Zoals meer dingen in het land pakt Ceer het anders aan dan de gevestigde orde. Maak kennis met de eerste twee producten van het merk: de Exobot Sedan en Exobot SUV.

Het moet gezegd worden: er is weinig dat je kunt vergelijken met de Exobot. Of dat positief is, mag je zelf invullen. De meest opvallende onderdelen zijn natuurlijk de deuren die het merk de Shahin Wing Doors. Het zijn enorme vleugeldeuren met veel glas die bijna drie meter lang zijn en helemaal omhoog scharnieren.











Stap in de Exobot en de bijzondere keuzes vliegen je wederom om de oren. Het dashboard wordt vrijwel volledig opgeslokt door een gigantisch 48-inch middenscherm dat van A-stijl naar A-stijl loopt wat me moeilijk overheen te kijken lijkt, aangevuld met een kleiner middenschermpje. Passagiers achterin krijgen een eigen 8-inch scherm krijgen voor de bediening van infotainment en klimaat. De bestuurder grijpt een futuristisch Yoke-stuur vast dat middels steer-by-wire de voorwielen én achterwielen aanstuurt.

Onderhuids is er meer tech. Er zijn dubbele wishbones op de vooras, een multi-link achterophanging en dubbelkamers luchtvering. Geventileerde remschijven moeten de EV tijdig tot stilstand brengen.

Specificaties

Over EV gesproken: de Ceers hebben ook een aandrijflijn. De Sedan is de snelste en komt het verst op een volle 112-kWh batterij. In beide versies zorgen drie elektromotoren voor vierwielaandrijving maar ook 850 pk en 1.000 Nm. De Sedan gaat in 2,6 seconden naar de 100 en kan maximaal 230 km/u. De SUV doet er 2,9 seconden over en stopt na 210 km/u met versnellen.

Dankzij een 800-voltsysteem kun je met 250 kW snelladen voor een 10-80-procent-tijd van een half uurtje. De actieradius is 670 kilometer in de Sedan en 560 in de SUV. Dat valt nogal tegen voor een 112-kWh accu. Misschien heeft het met de 23- en 24-inch wielen onder de Exobots. Hoewel die wielen lichtgewicht moeten zijn, vermoed ik dat de rest van de auto dat niet is. Een rijklaar gewicht communiceert Ceer niet.

Nuttig consumentenadvies

Daarbij zou ik niet weten waarom je de SUV zou kiezen. Ja, hij heeft wat meer grondspeling en een Sand-modus naast de Track, Drag en Drift mode die ook in de Sedan zitten, maar komt minder ver, is minder snel en heeft zelfs minder kofferbakruimte. Met 402 liter bagageruimte achterin kun je net wat meer spullen kwijt dan in een Golf. Of denk ik dan teveel als Nederlander?

Een prijs communiceert Ceer niet, maar misschien is dat ook te Hollands gedacht. Ik schat in dat ‘niet goedkoop, maar wel te betalen voor de gemiddelde inwoner van Saoedi-Arabië’ dicht in de buurt komt. Wat vind jij van de ontwerptaal van Ceer? Laat het hieronder weten!