Dit is de F1-kalender van volgend jaar voordat je hem mag zien

Een Formule 1-kalender hoort eigenlijk pas nieuws te zijn als de FIA hem officieel presenteert. Alleen blijkt dat in de paddock blijkbaar een stuk lastiger geheim te houden dan gedacht. De voorlopige planning voor 2027 ligt namelijk al op straat. En daar zitten nog een paar flinke mitsen en maren aan.

Bahrein moet gewoon doorgaan... toch?

Als alles volgens plan verloopt, begint het knallende F1-seizoen van 2027 op 14 maart in Bahrein. Een week later staat Saoedi-Arabië op het programma en eind februari werken de teams hun enige wintertest af, ook in Bahrein.

Dat is in ieder geval plan A. Die planning gaat er namelijk vanuit dat de situatie in het Midden-Oosten tegen die tijd toch wel flink is verbeterd. Dat is helaas niet vanzelfsprekend, want dit seizoen moesten de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië juist worden geschrapt vanwege de oorlog met Iran. Ook achter de races in Qatar en Abu Dhabi staan nog altijd vraagtekens. Daarom houdt de Formule 1 voor 2027 vooral rekening met een plan B.

F1-topman Stefano Domenicali blijft daarom nog voorzichtig. De officiële kalender verschijnt pas na de zomer en gaat uit van het ideale scenario. Achter de schermen ligt wel al een alternatief draaiboek klaar. Eén ding staat in ieder geval wel vast: de Formule 1 wil koste wat kost weer 24 races organiseren.

Zo ziet de voorlopige kalender eruit

Zo ziet de voorlopige kalender voor 2027 er op dit moment uit:

25 t/m 27 februari – Wintertest Bahrein

14 maart – GP Bahrein

21 maart – GP Saoedi-Arabië

4 april – GP Australië

11 april – GP Japan

18 april – GP China

2 mei – GP Miami

23 mei – GP Canada

6 juni – GP Monaco

20 juni – GP Portugal

4 juli – GP Groot-Brittannië

11 juli – GP Oostenrijk

25 juli – GP België

1 augustus – GP Hongarije

5 september – GP Italië (Monza)

12 september – GP Spanje (Madring)

26 september – GP Azerbeidzjan

3 oktober – GP Turkije

10 oktober – GP Singapore

24 oktober – GP Verenigde Staten (COTA)

31 oktober – GP Mexico

14 november – GP Brazilië

21 november – GP Las Vegas

5 december – GP Qatar

12 december – GP Abu Dhabi

Dat betekent trouwens niet dat deze kalender helemaal definitief is. Sterker nog: juist de eerste races staan nog een beetje te wankelen. Mocht racen in Bahrein en Saoedi-Arabië begin 2027 opnieuw onmogelijk blijken, dan heeft de Formule 1 al meerdere noodscenario's klaarliggen.

Plan B ligt al klaar

Zo kan de wintertest zonder al te veel moeite naar Barcelona verhuizen. Voor de seizoensopener wordt zelfs gekeken naar Maleisië, dat dit jaar al klaarstaat als vervanger van Bahrein. Logistiek zou dat trouwens een stuk eenvoudiger zijn dan maar gewoon iets compleet nieuws organiseren.

De teams willen daarnaast ook niet tot het laatste moment in onzekerheid blijven zitten. Auto's moeten gebouwd worden, vracht moet de wereld over en Pirelli wil zijn bandjes ruim van tevoren op de post doen. Uiterlijk halverwege januari moet daarom duidelijk zijn waar de eerste Grand Prix van 2027 echt wordt verreden.

Ook het huidige seizoen is nog niet helemaal veilig. Domenicali verwacht pas halverwege september een besluit over de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi. Mochten ook die races niet doorgaan, dan sluit de Formule 1 het seizoen af in Europa. Imola geldt daarbij als de belangrijkste kandidaat, terwijl ook Portimão in beeld is. Een dubbelweekend in Las Vegas? Dat idee verdween gelukkig snel van tafel.

Via: TheRace

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