Als je een zwarte AMG wil met een widebody, dan moet je bij Brabus zijn. Vind je dat niet bijzonder genoeg? Dan moet je natuurlijk bij Mansory aankloppen. Dat deed een klant, die een volledig custom GLE 63 AMG liet bouwen.

De Mansory GLE 63 is voorzien van extra brede wielkasten, een motorkap met luchtinlaten, een grotere diffuser en nog wat extra frutsels. Dit zou allemaal nog best door de beugel kunnen, ware het niet vanwege de kleurstelling. Daar gaat het namelijk pas echt mis.

Zwart met bruin

Een deel van de auto is uitgevoerd in bruin, met een patroon van Arabische tekens. Misschien vinden Arabieren dit helemaal geweldig, maar wij zijn toch iets te Westers om dit te kunnen waarderen.









Nog even los van de kleuren en patronen, lijken de onderdelen willekeurig op de auto geplakt. Zo zijn de voorste zijschermen bijvoorbeeld bruin, terwijl de voorbumper weer zwart is. Het ziet eruit alsof de auto half gewrapt is en de wrapper zijn karwei nog moet afmaken.

Wat verder opvalt zijn natuurlijk de velgen. Dit zijn putdekselvelgen, die maar liefst 24 inch meten. Een goeie putdekselvelg kunnen we wel waarderen, alleen is de bronskleur misschien een beetje too much. Het zijn overigens lichtgewicht gesmede wielen, want op een Mercedes-AMG GLE 63 telt natuurlijk ieder grammetje…

Interieur

Het interieur zal ook niet ieders smaak zijn. Dat is uitgevoerd met een goudkleurig patroon. Op de stoelen staat ook de familienaam van de klant geborduurd. We hebben het vermoeden dat de beste man woonachtig is in het Midden-Oosten.







Of Mansory ook nog iets met de motor heeft gedaan vermelden ze niet. We weten wel dat ze in staat zijn om het vermogen van de 4,0 liter biturbo V8 naar 900 pk te tillen. Als ze dat niet gedaan hebben, levert deze auto ‘gewoon’ 612 pk en 850 Nm.

Iemand heeft dus heel veel geld tegen zijn GLE 63 aangesmeten, maar hij heeft nu wel een verouderd model. Recent is namelijk de vernieuwde GLE 63 onthuld, met een nieuwe neus, een vernieuwd interieur en een flatplane V8. Toch een beetje jammer.