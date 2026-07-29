Dit is de gloednieuwe Mercedes GLA: elektrisch én benzine

Mercedes is druk bezig om haar complete gamma te vernieuwen. Aan de onderkant van het gamma maakten we al kennis met de nieuwe CLA en GLB, nu is het tijd voor de gloednieuwe GLA. Dit is niet alleen de opvolger van de GLA, maar ook meteen van de EQA.

Mercedes is tegenwoordig overgestapt op de BMW-strategie: je ziet geen verschil tussen de elektrische modellen en de benzinevarianten. Althans, als het gaat om de CLA, de GLB en nu ook de GLA. De elektrische C-Klasse en GLC zijn weer een ander verhaal.

De GLA staat op hetzelfde platform als de CLA (MMA, voor de kenners) en dus krijg je verschillende aandrijflijnen in dezelfde verpakking. Die verpakking ziet er gewoon uit als een traditionele benzineauto. Sterker nog: de grille is juist groter dan ooit. Ook bij de elektrische versie, alleen is de grille dan dicht. De benzineversie heeft een grille waar maar liefst 172 sterretjes in verwerkt zijn. Als je door deze auto wordt aangereden weet je zeker dat je sterretjes ziet.

Geen monobrow

Mercedes was een beetje aan het zoeken, want er lopen nu verschillende designtalen door elkaar. En dan hebben we het niet over de oudere modellen. De CLA en GLB hebben namelijk een kleinere grille met een ‘monobrow’ die de koplampen verbind. Het lijkt erop dat Mercedes deze designtaal alweer overboord heeft gekieperd, want de GLA krijgt nu dus de 'iconic grille' van de grotere GLC en de C-Klasse.

De GLA is de Benjamin van de Mercedes-SUV’s, maar hij is wel weer een maatje groter geworden. De GLA is 14,3 centimeter langer, met een 6,1 centimeter langere wielbasis. Tegelijk is de GLA 2 centimeter lager, wat de proporties een stukje prettiger maakt. Klein en hoog ligt nooit lekker op het netvlies. De kofferbak is ook gegroeid, naar 410 liter.

Elektrische GLA

Om met de elektrische versie te beginnen: de specs zijn uiteraard netjes, dat wisten we al van de CLA. In eerste instantie zijn er drie smaakjes. De instapper is de GLA 200 met 224 pk en 58 kWh accu. Daarna volgt de GLA 250+, die 272 pk heeft en bovendien een grotere 85 kWh accu. Als klap op de vuurpijl is er de GLA 350 4Matic, die dezelfde accu combineert met twee elektromotoren. Die produceren samen 354 pk. En dat is nog niet alles: later volgt ook nog een versie met 71 kWh accu.

We weten nog niet van alle varianten de range, Mercedes vermeldt alleen dat de GLA 250+ 675 kilometer range heeft. Dat valt toch een beetje tegen, in de wetenschap dat de CLA 792 kilometer haalt met dezelfde accu. Maar ja, dat is het nadeel van een crossover. De GLA heeft weliswaar een keurige cw-waarde van 0,27, maar de CLA is nog een stuk gladder met een cw-waarde van 0,21.

Snelladen is ook geen issue, aangezien de GLA op een 800V-platform staat. Dit kan met 320 kW. Bij de CLA was het probleem dat de auto niet bij 400V-snelladers kon laden. Daar is gelukkig een oplossing voor, in de vorm van een omvormer. Die kun je gewoon bijbestellen, maar let op: die is wel optioneel.

GLA op benzine

De aandacht gaat vooral uit naar de elektrische GLA, maar voor degenen die het heel graag willen, komt Mercedes ook nog met een benzinevariant. Dit is een mild hybrid met een 1,5 liter vierpitter. Mercedes noemt geen vermogen, maar we gokken dat deze net als de CLA gewoon 156 pk krijgt. Waar de elektrische GLA achterwielaangedreven is, heeft de benzine-GLA juist voorwielaandrijving. Daarnaast komt er ook een 4Matic-variant, die waarschijnlijk 184 pk heeft. De 4Matic-varianten (ook de elektrische) hebben een heuse terreinmodus en een optionele Transparent Bonnet, waarbij je virtueel door de motorkap heen kunt kijken.

Interieur

Het interieur is geen verrassing: dat is exact gelijk aan dat van de nieuwe CLA. Als je voor het optionele Superscreen kiest, heb je schermen over de volledige breedte van het dashboard. Ook je passagier heeft dan dus een scherm voor zijn of haar neus. De schermen lopen overigens niet naadloos in elkaar over, want dan was het een Hyperscreen geweest. Daarvoor moet je upgraden naar een GLC.

Wel standaard is een panoramadak, dus dat is lekker. Optioneel kun je nog kiezen voor het zogeheten Sky Control-panoramadak, waarbij de lichtdoorlatendheid van het glas ingesteld kan worden. ’s Nachts kun je een sterrenhemel met 172 verlichte sterren tevoorschijn toveren in het panoramadak. Die gimmick zat ook al op de CLA en lanceert Mercedes op al hun nieuwe modellen.

Prijzen

Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend op het moment van schrijven, maar in Duitsland beginnen de prijzen bij € 48.599. Bestellen kan al vanaf morgen, dus dan weten we waarschijnlijk meer. In eerste instantie kun je alleen drie elektrische varianten bestellen. Die staan in november in de showroom. Begin 2027 volgen benzineversies en de elektrische GLA met 71 kWh accu.

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