Dit is de goedkoopste Alpina B5 van Marktplaats

Nu de nieuwe Bovensiepen (voorheen Alpina) 05 GT is gepresenteerd, roept dat nieuwsgierigheid op bij ons. Voor hoeveel kan je tegenwoordig de Alpina B5 van Marktplaats plukken?

B5 vs. D5

Wanneer we de occasionsite openen zien we allereerst een meerderheid van de D5 Alpina. Die zijn een stuk minder prijzig dan de benzinevarianten maar logischerwijs ook een stuk minder aantrekkelijk. Dat brengt ons bij de goedkoopste B5 van Marktplaats , een uit 2011 komende B5 Biturbo occasion .

Het model is van de F10 generatie, is op basis van de 550i en heeft daarom de 4.4 liter V8 (N63) onder de kap. Ten opzichte van de vorige generatie moest deze nieuwe V8 het doen zonder supercharger, maar kreeg hij daarvoor in de plaats twee turbo’s. Daar bleef het niet bij. BMW installeerde een betere oliekoeler, transmissie-oliekoeler, intercooler en radiator.

Wolf in schaapskleren

Al de motorische aanpassingen zorgen ervoor dat de topsnelheid een dikke 307 kilometer per uur is. Dat zijn twee hele kilometers per uur harder dan de net gepresenteerde Bovensiepen 05 GT ondanks dat die laatstgenoemde wel 300 pk meer heeft. Het zal wel aan het enorme gewicht van 2.555 kilo liggen. De Alpina uit 2011 is namelijk maar 1.895 kilo zwaar.

Om tot deze Alpina B5 te komen, nam de tuner de standaard BMW en pakte het een en ander aan. Het interieur kreeg een flinke upgrade. In deze Duitser krijg je wit leren stoelen met het Alpina logo en een badge met de modelnaam voor als je vergeet waarin je rijdt.

Het specifieke model dat op Markplaats staat heeft zijn eerste kilometers in Duitsland gemaakt voor hij naar Nederland kwam in 2015. Een jaar later is deze Duitser al een keer gespot . De Autobahn-beuker heeft sinds zijn geboorte 193.785 kilometers gereden. Best een hoop, maar daar is hij eigenlijk ook voor gemaakt.













Wat kost dat?

Hoewel de nieuwprijs in 2011 139.322 euro was, kan je hem nu al aanschaffen voor 26.950 euro. Wat wel een pluspuntje is: de auto heeft net groot onderhoud gehad. Daarbij zit ook de gehele onderhoudshistorie bij de auto. Met zelfs 11.500 euro aan facturen zou je theoretisch gezien nog prima wat kilometers moeten kunnen rijden met deze bolide.

Deze Alpina maakt ons in ieder geval hebberig, maar zou jij het aandurven? Hij staat hier op Marktplaats .